Super Green pass: ecco cosa cambia da oggi

A meno di sorprese al momento imprevedibili il 15 giugno 2022 dovrebbe essere abolito il Super Green Pass per lavorare. Abolito anche l’obbligo vaccinale per chi ha compiuto più di 50 anni. Si dovrebbe tornare semplicemente al Green Pass Base. Di seguito alcune altre regole che cambieranno in questi mesi.

Da oggi 1 Marzo invece saltano le restrizioni per i viaggi. Non saranno più obbligatorie le quarantene per chi arriva in Italia provenendo da un paese esterno all’Unione Europea. Per evitare la quarantena basterà essere in possesso un Green Pass Base. Per quanto riguarda gli stadi invece, cambierà anche la capienza del pubblico all’interno: parliamo del 75% per gli stadi e del 60% per i palazzetti.

Dal 10 marzo, negli ospedali si potrà tornare a fare visita ai ricoverati (45 minuti al giorno). Al cinema invece sarà permessa la consumazione di popcorn in sala.

Il 31 marzo invece diremo addio allo stato d’emergenza. Addio anche al Super Green Pass per mangiare all’aperto. Possibile scomparsa anche della DAD, e per gli alunni non sarà più necessario indossare la mascherina FFP2 nelle classi. Non ci saranno più neanche i colori a dividere le varie regioni, tranne che per la zona rossa in caso di emergenza molto forte.