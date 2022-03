Studio Battaglia, la nuova fiction Rai su uno studio legale

In arrivo su Rai 1 un nuovissimo legal drama tratto dalla serie originale “The Split” distribuita da BBC Studios: Studio Battaglia. La fiction va in onda dal martedì 15 marzo 2022 e racconterà le vicende della famiglia Battaglia, composta da quattro donne, tutte avvocatesse divorziste. Le vite private e lavorative delle protagoniste si mischieranno mettendole davanti a scelte difficili.

Anna, Nina e Viola Battaglia, interpretate da Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero, sono le figlie di Marina Battaglia (Lunetta Savino). Quest’ultima è la fondatrice dello studio ed è uno degli avvocati più temuti in città. Nel corso della serie, le protagoniste si troveranno a fronteggiarsi come avversarie in tribunale, dato che Anna ha deciso di lasciare lo studio di famiglia.

Nel cast di Studio Battaglia sono accreditati i seguenti attori:

Barbora Bobulova (Anna Battaglia)

(Anna Battaglia) Lunetta Savino (Marina Battaglia)

(Marina Battaglia) Miriam Dalmazio (Nina Battaglia)

(Nina Battaglia) Giorgio Marchesi (collega di Anna)

(collega di Anna) Marina Occhionero (Viola Battaglia)

(Viola Battaglia) Michele Di Mauro

Thomas Trabacchi (marito di Anna)

(marito di Anna) Carla Signoris

Massimo Ghini (padre delle sorelle Battaglia

La Fiction è una produzione Palomar con Tempesta in collaborazione con Rai Fiction. Il titolo è prodotto da Carlo Degli Esposti, Nicola Serra e Carlo Cresto-Dina. Come detto in precedenza, la serie prende spunto da un drama inglese chiamato ”The Split” in cui una famiglia di avvocatesse si ritrova costretta ad affrontare il proprio passato in seguito al ritorno del padre, ricomparso improvvisamente dopo un’assenza di 30 anni.