Vostro Onore: anticipazioni puntata del 7 Marzo

Da lunedì 28 febbraio, su Rai 1, Vostro Onore, il nuovo legal drama con protagonista Stefano Accorsi. Quattro le puntate che andranno in onda ogni settimana. Nel cast, anche Matteo Oscar Giuggioli, Francesca Cavallin, Riccardo Vicari e Remo Girone.

Le vicende ruotano intorno al giudice Vittorio Pagani e una decisione che potrebbe stravolgere la sua vita e mettere in discussione la sua integrità morale: proteggere o denunciare il figlio dopo un’accusa di omissione di soccorso stradale. Nella prima puntata, dopo l’incidente, Pagani preso dal panico denuncia all’Ispettrice Vichi il furto dell’auto incriminata e coinvolge l’amico ispettore della Dia Salvatore Berto, per farla risultare rubata. Salvatore, in debito con Vittorio, non si tira indietro e chiede a sua volta aiuto al giovane cugino della moglie, Nino Grava che, poco dopo, viene però fermato a bordo della vettura e arrestato.

Stefano Accorsi vita privata

Ospite da Mara Venier a Domenica In, Stefano Accorsi ha così definito la serie: “E’ molto avvincente perché succedono cose mozzafiato ma il cuore narrativo è il rapporto padre-figlio. A proposito di figli, posso salutare i miei?”, ha aggiunto. L’attore ha sposato la modella Bianca Vitali nel 2015, e nel 2017 è nato il loro primo figlio: Lorenzo; nel 2020 è nato Alberto. Accorsi ha, inoltre, due figli Orlando e Athena, nati dalla precedente relazione con Laetitia Casta.