Oroscopo di Paolo Fox Martedì 1 Marzo 2022: Pesci avventuroso

Ariete Il segno zodiacale dell’Ariete può stupire giorno dopo giorno, la fase di rabbia e risentimento sta passando e questa aggressività che è stata mal riposta diventa energia utile da utilizzare per fare qualcosa di nuovo. In amore tutti coloro che hanno vissuto una crisi possono iniziare a pensare se sia giusto o meno continuare un rapporto. Qualche buona novità per i cuori solitari.

Toro Il questo momento il segno del Toro sente che ci sono forti pressioni di tipo familiare che potrebbero riguardare anche il lavoro. Adesso ci sono piccole divergenze o sensazioni strane: potreste mettere in chiaro la vostra posizione se sentite che qualcosa non va nei rapporti interpersonali. In questa giornata però cercate di evitare scontri, tra l’altro questa sera arrivate a casa esausti.

Gemelli Il segno dei Gemelli può vincere ogni sfida proprio questa settimana, da domani pomeriggio e fino a venerdì ci sarà un lieve calo ma anche questi momenti difficili possono rivelarsi estremamente stimolanti. Giornata molto interessante per gli incontri sarà quella di sabato, discussione per contratti e accordi da rivedere. I più giovani potrebbero anche valutare l’ipotesi di un cambio rotta.

Cancro Il segno del Cancro mai come in questo momento ha una grande voglia di risvegliare l’istinto di amare che è stato quasi bloccato per paura di esisti negativi. Questa condizione è stata vissuta sia da coloro che sono in coppia e che per non discutere hanno accettato situazioni poco chiare, sia quelli che hanno rapporti traballanti. Rimettete in gioco la vostra vita da Marzo ma questa volta in maniera molto importante.

Leone Oggi potreste trovarvi a fare più cose di quelle che avevate previsto e magari qualcuno potrebbe sentirsi stanco già al mattino. Attenzione a non vivere una situazione stressante, se ci sono delle persone che approfittano della vostra buona volontà bisogna ricordare che voi siete una persona libera. In amore bando alle situazioni di compromesso.

Vergine Il segno zodiacale della Vergine in questa giornata di martedì è certamente più forte ma c’è qualcuno che sta attentando alla vostra tranquillità. Attenzione perché potrebbero tornare delle discussioni. Se c’è una cosa che non sopportate è passare per ciò che non siete. Se vi trovate in una condizione imbarazzante che può riguardare il lavoro o l’amore entro Aprile potreste anche dire “me ne vado”.

Bilancia Il peggio è passato però adesso bisogna capire quanti compromessi avete dovuto accettare sul lavoro, in amore per arrivare fino ad oggi e quasi tutti hanno dovuto superare uno scoglio o affrontare un fastidio. Se c’è da recuperare qualcosa, da rivivere anche una situazione positiva bisogna rimboccarsi le maniche e in qualche caso ripartire da zero. Non appesantite la vostra vita con riflessioni inutili.

Scorpione C’è una Luna importante, un Sole importante ma voi sentite che qualcosa vi sfugge. A guardare bene queste stelle ultimamente siete preoccupati per problemi più altrui che vostri per cui avete reagito anche in maniera agitata alle volte. E’ un momento in cui la fatica si fa sentire ma c’è un orizzonte più sereno in vista.

Sagittario Da domani l’arrivo della Luna attiva nel vostro segno aiuterà la parte centrale della settimana. Se avete voglia di amare, se c’è un incontro da programmare nel corso dei prossimi giorni non mettetevi in un angolo. La vera esperienza è quella che conta nella vita e si misura nel quotidiano.

Capricorno Questo oroscopo per il Capricorno non è difficile però c’è una grande differenza con i mesi di dicembre e gennaio perché in quei mesi sembrava che più o meno tutto fosse consolidato mentre adesso c’è la voglia di discutere e rivedere delle cose. Queste stelle vi proteggono per cui se avete deciso di far presente le vostre rimostranze potete agire ma certi argomenti diventeranno spinosi, faticosi da portare avanti. Entro la fine di Aprile potreste allontanarvi da tutto quello che vi crea fastidio.

Acquario Acquario abbastanza agitato in questo periodo, questa giornata potrebbe portare molta fatica. Dovete fare i conti con un tono fisico non proprio eccezionale e questo è capitato anche la scorsa settimana. Forse bisogna fare le cose con più calma. Alcuni nati del segno risentono del fatto di essersi isolati un po’ troppo dalla realtà. Cercate di scendere a patti con il destino ed adattarvi.