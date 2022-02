Grande Fratello news: Katia Ricciarelli torna in casa?

Grande Fratello news: cosa succederà nella puntata di oggi? Continua a tenere banco la questione dell’eliminazione di Katia Ricciarelli dal programma. Secondo alcune anticipazioni raccolte sui social potrebbe essere il giorno del ritorno nella casa della famosa cantante lirica per avere un confronto con i suoi più acerrimi nemici.

Infatti, sembrerebbe che durante l’eliminazione della Ricciarelli, quest’ultima avesse ancora dei conti in sospeso con alcuni suoi ex compagni di avventura nel programma. Di sicuro Signorini vorrà meglio capire la situazione avviando dei confronti in casa.

Nel frattempo su Twitter impazza l’anticipazione di una presunta serata Hip-Hop annunciata da Jessica durante la diretta live. Sarà un’anticipazione veritiera?

Nel frattempo chi tra Miriana, Nathaly e Antonio perderà il televoto e andrà a casa? Questo lo scopriremo stasera.

Nathalie Caldonazzo sembra essersi isolata dal gruppo con il solo Antonio Medugno a farle da sostegno. Probabile che qualche suo atteggiamento con Jessica o qualche frase pronunciata durante la diretta live in casa non sia piaciuta al resto del gruppo. Continua nel frattempo la telenovela tra Barù e Jessica. Alcuni fan della coppia su Twitter pensano ad una strategia perseguita da Jessica che vede in questa presunta relazione una possibilità di poter andare avanti nel programma. Sarà vero?

Non ci resta che aspettare la puntata di oggi e capire al meglio le dinamiche della casa.