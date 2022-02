Elena Ferrante: in arrivo l’adattamento de La vita bugiarda degli adulti

On a Elena Ferrante Rollacoaster! Il mondo cine-televisivo italiano e straniero è debitrice nei confronti di Elena Ferrante, sebbene la sua figura e la sua identità continua ad essere avvolta nel mistero. Mistero che però non ha fermato i suoi romanzi dall’avere il tanto meritato successo globale, facendo così della Ferrante una delle autrici italiane più apprezzate al mondo, tradotta in diverse lingue.

Solo ieri su Rai1 si è assistito alla messa in onda dell’ultima puntata delle terza stagione tratta dalla serie che ha conferito il successo a Elena Ferrante, L’Amica Geniale, così come sarà tra i protagonisti della prossima Awards Season hollywoodiana l’adattamento cinematografico de “La Figlia oscura“, diretto da Maggie Gyllenhaal che vede come protagonisti Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson, Ed Harris e Peter Sarsgaard.

Nel mentre, invece, a Napoli (prima di spostarsi a Milano) sono in corso le riprese per l’adattamento televisivo targato Netflix della nuova serie tratta da un altro romanzo di Elena Ferrante: La vita bugiarda degli adulti. Per cavalcare l’entusiasmo provocato dalla mesa in onda della terza stagione de L’amica geniale, Netflix ha ufficializzato il cast di questo nuovo e ambizioso progetto.

Nell’adattamento televisivo de La vita bugiarda degli adulti saranno coinvolti Valerio Golino nei panni della zia Vittoria e Alessandro Preziosi in quelli di Andrea. Altri nomi coinvolti sono quelli di: Giordana Marengo, che interpreterà la protagonista Giovanna Trada; Pina Turco; Rossella Gamba; Azzurra Mennella; Susy Del Giudice; Biagio Forestieri; Raffaella Rea; Giuseppe Brunetti; Maria Vera Ratto; Gianluca Spagnoli; Adriano Pantaleo e, infine, Giovanni Buselli.

Intanto,sono state già pubbicate le prime immagini ufficiali della serie.

Di seguito, ecco la sinossi ufficiale de La vita bugiarda degli adulti:

Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta diventando quello di una brutta malvagia adolescente. Ma le cose stanno proprio così? E in quale specchio bisogna guardare per ritrovarsi e salvarsi? La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo