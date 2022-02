L’amica geniale: ecco chi interpreterà Lenù nella quarta stagione

La parte più razionale di noi doveva aspettarselo, sin dall’inizio della pima stagione. Eppure, nel corso dell’ultima puntata de L’Amica Geniale, andata in onda ieri sera in prima serata su Rai1, la sorpresa ha regnato sovrana. Infatti, nell’ultimo fotogramma dell’ultima puntata della terza stagione tratta dall’omonima serie letteraria scritta da Elena Ferrante, è avvenuto il tanto atteso e chiacchierato passaggio di testimone dell’attrice che interpreterà Elena Greco (Lenù) nel corso della quarta stagione che si baserà sul romanzo “L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta”, dove le protagoniste saranno ormai in una fase avanzata dell’età adulta.

La scelta dell’interprete che andrà a sostituire Margherita Mazzucco, la quale ha indossato i panni di Lenù per ben tre stagioni, è ricaduta su Alba Rohrwacher. La rivelazione della nuova attrice non è avvenuta tramite nessun comunicato ufficiale sui social, per optare per una scelta molto più poetica. Gli stessi spettatori hanno avuto modo di scoprire la notizia “in diretta”, visto che in una delle ultime scene, Elena Greco guarda riflessa allo specchio la sé del futuro. Ed è proprio in quel momento che è apparso sul piccolo schermo il volto di Alba Rohrwacher.

Una decisione di casting altamente azzeccata visto che la Rohrwacher, oltre ad essere un’affermata attrice di grande talento, dimostra anche una notevole somiglianza fisica con Margherita Mazzucco; permettendo così un naturale proseguimento della narrazione, senza il rischio che il pubblico rimanga in seguito troppo disorientato dalle differenze estetiche tra le due interpreti. In molti potevano aspettarselo, visto che sin dall’inizio Alba è stata la voce narrante (che corrisponde a Lenù) della serie. Nonostante ciò, la sorpresa per il pubblico è stata comunque grande, e la rivelazione è stata senz’altro inaspettata.

Regna invece il mistero sul nome di chi interpreterà Lila, andando così a sostituire Gaia Girace. Nell’attesa di avere ulteriori notizie da parte della Rai, i fan de L’Amica Geniale possono invece consolarsi con il bellissimo e commovente discorso pubblicato dalla giovane attrice, pubblicato su Instagram, con la quale ha detto addio all’amatissimo personaggio che le ha dato fama, e che l’ha accompagnata per tutto il corso dell’adolescenza. “Questa è Lila nella prima, seconda e terza stagione de “L’amica geniale”. È cresciuta e cambiata tanto e io insieme a lei. Avevo solo tredici anni quando Lila è entrata nella mia vita e ne ho 18 adesso che la saluto. Sono cresciuta insieme a lei e ho vissuto anni magnifici! Vorrei ringraziare il cast, la troupe e la produzione, siete veramente strepitosi e abbiamo fatto un lavoro straordinario! E grazie a tutti voi che l’avete vissuta e amata con me“- con queste parole si conclude la dedica di Gaia Girace.