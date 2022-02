L’Amica Geniale 3: anticipazioni 27 Febbraio 2022

Va in onda domenica 27 Febbraio, alle 21.25 su RaiUno l’ultima puntata de “L’Amica Geniale 3”: Gaia Girace e Margherita Mazzucco ai saluti

Andrà in onda domenica 27 Febbraio, alle 21.25 su RaiUno, la quarta puntata de “L’Amica Geniale 3”, l’ultima in cui vedremo Gaia Girace e Margherita Mazzucco vestire i panni rispettivamente di Lila e Lenù, protagoniste della storia tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante.

Nel primo episodio della serata, dal titolo “Ancora Tu”, nella vita di Elena Greco farà la sua ricomparsa Nino Serratore: la giovane, il cui matrimonio con Pietro Airota non è più idilliaco come un tempo, da qui ritroverà lo slancio per mettersi al lavoro su un nuovo romanzo e approfitterà dell’amicizia che il marito instaurerà con Nino per continuare a gravitare nella sfera di influenza del suo più grande amore.

L’ultimo episodio della serata, dal titolo “Chi fugge e chi resta”, ci mostrerà Pietro ed Elena sempre più in crisi: lei, intanto, ha terminato il suo romanzo e vuole che Nino lo legga per darle un parere.

Il giovane Serratore, stufo dell’atteggiamento di Pietro nei confronti della moglie, non fa niente per nascondere la sua ostilità nei confronti di Airota. Ostilità a cui Pietro risponde senza lasciarsi intimorire. Lenù, tra due fuochi, è chiamata ad una decisione destinata a cambiare per sempre il corso degli eventi.