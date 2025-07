Agropoli celebra la tradizione contadina: terza edizione della “Festa dell’Antica Trebbiatura” tra storia, gusto e cultura

di Redazione ZON

Agropoli si prepara a rivivere la memoria delle proprie radici rurali con una nuova edizione della Festa dell’Antica Trebbiatura, appuntamento ormai consolidato nel panorama degli eventi estivi cilentani. L’iniziativa, promossa e organizzata dall’associazione “I CATACATASCI”, da anni attiva nella promozione della cultura contadina locale, si terrà nei giorni 18, 19, 20 luglio e 1, 2, 3 agosto 2025 presso la suggestiva località Frascinelle, nel comune di Agropoli (SA).

La manifestazione, a forte valore storico e culturale, si pone l’obiettivo di far rivivere l’antico rito della trebbiatura del grano, proponendo al pubblico una fedele ricostruzione delle fasi del lavoro agricolo tradizionale. Tra le attrazioni principali, stand dimostrativi, strumentazioni agricole d’epoca, la celebre “Trebbia antica”, e animali da lavoro come i buoi da traino, che daranno vita a scene suggestive di aratura e raccolta, riportando i visitatori indietro nel tempo.

Accanto all’aspetto rievocativo, non mancherà un ricco percorso enogastronomico, con prodotti tipici del Cilento proposti direttamente da artigiani e produttori locali. L’evento vuole essere non solo un momento di intrattenimento e socializzazione, ma anche un’occasione per educare le nuove generazioni al valore della terra e del lavoro agricolo, trasmettendo l’identità culturale di una comunità che guarda al futuro senza dimenticare il proprio passato.

La Festa dell’Antica Trebbiatura si conferma così un’occasione imperdibile per famiglie, turisti e appassionati della tradizione, all’insegna del recupero dei saperi antichi, del buon cibo e dello stare insieme.