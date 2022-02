Giusy Buscemi: l’attrice di DOC diventerà di nuovo mamma

Nel corso della scorsa puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin Gilia Buscemi, attrice conosciuta al grande pubblico grazie alla sua recente interpretazione di Lucia Ferrari nella fiction di successo “Doc-Nelle tua mani“, ha rivelato di essere incinta. Al momento, l’attrice non è riuscita a rivelare ulteriori dettagli, anche se ha confermato che l’arrivo del nascituro è previsto per questa estate.

Per l’ex Miss Italia 2012 sarà questa la terza gravidanza, dopo aver dato alla luce Caterina Maria e Pietro Maria, nati rispettivamente nel 2018 e 2019, a un anno di distanza, avuti insieme al marito Jan Maria che ha conosciuto sul set di Don Matteo. Come lei stesa ha rivelato: “L’idea di avere una famiglia era molto lontana per me. Ma poi con Jan ci siamo incontrati sul set ed è scoppiato tutto“.

Si può notare che, e ciò molto probabilmente avverrà anche per l’ultimo arrivato, i loro due figli hanno tutti e due come secondo nome quello di “Maria”. Una scelta che Giusy Buscemi ha motivato in una vecchia intervista con la seguente motivazione: “È una benedizione speciale che abbiamo voluto dare ai nostri figli, dedicando il secondo nome proprio alla Madonna. La fede è un valore per me, ed è un valore anche per mio marito, che si chiama proprio Jan Maria. La Vergine per noi è come un faro che ci guida sempre. I figli li consideriamo un suo dono”.

Al momento, l’unica cosa incerta è il modo in cui Giusy Buscemi riuscirà a gestire la sua vita privata e professionale, visto che attualmente l’attrice era attesa sul set della nuova stagione di “Un passo dal cielo”. Resta se vedere se le riprese verranno spostate o se la Buscemi ha dovuto abbondare definitivamente l’incarico. Già in passato, in vista dell’arrivo di Caterina e Pietro, giusy dovette rinunicare a un ruolo nella serie “Il paradiso de