Doc 2, anticipazioni sesta puntata in onda il 24 febbraio 2022

Doc 2: ecco cosa succederà nella prossima puntata in onda giovedì prossimo, 24 febbraio 2022, su Rai 1 alle 21:25. Luca Argentero tornerà a tenerci compagnia nelle vesti di Andrea Fanti e insieme ai suoi colleghi sarà protagonista di due nuovi episodi, “Ragioni e Conseguenze” e “Gold Standard”.

Ragioni e Conseguenze

Manuel, il bambino in affido in casa di Agnese viene improvvisamente ricoverato. La situazione non farà altro che avvicinare sempre di più Agnese e il suo ex marito, Andrea. Per una coppia che si ritrova, un’altra rischia di allontanarsi. Le scelte di Damiano dopo la minaccia del direttore dell’ospedale rischieranno di compromettere seriamente la sua storia con Giulia.

Gold Standard

Arriva il giorno della simulazione del primariato per Andrea. Per un giorno indosserà nuovamente il camice da primario ma purtroppo uno strano guasto alla rete elettrica, provocherà un blackout informatico che lo costringerà a fare scelte rischiose. Gabriel intanto racconterà a tutto il reparto la dolorosa verità che lo ha portato al crollo. Sul lavoro poi il caso di una paziente speciale cambierà ancora una volta le carte in tavola.