Luca Argentero, su Twitter ironizzano sul suo lutto: l’attore replica sui social

Luca Argentero non è salito ieri sul palco del Festival di Sanremo 2022. L’attore, protagonista della fiction di Rai 1 Doc 2-Nelle tue mani, era atteso come super ospite della seconda serata dal Festival di Sanremo. Purtroppo, durante la mattinata di mercoledì 2 febbraio è arrivata una brutta notizia: il suocero dell’attore, padre dell’amatissima moglie Cristina Marino, è venuto a mancare.

L’indelicata ironia su Twitter

Sui social la notizia è stata commentata in modo davvero scortese. Tutto ciò ha leso ed urtato gravemente la sensibilità del protagonista di Doc 2.

Stamattina, infatti, l’account Twitter @LiveSpinoza, seguito da oltre 165K di follower per l’ironia e il sarcasmo usato nel commentare eventi come il Festival, ha fatto uno scivolone assurdo: «Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c’era il compito in classe».

Un’affermazione di cattivo gusto che non è passata inosservata, infatti l’artista torinese non ha saputo trattenere la rabbia.

La replica di Luca Argentero sui social

Non è riuscito a trattenersi Luca che ha risposto dal suo profilo in modo diretto:

“Ma vaffa***o!”

L’indignazione dei follower

«Qualcuno ve l’ha mai detto che fate schifo? Ma che commento idiota è? Pensate di far ridere? Invece no, fate solamente piangere! Dovreste solamente chiedere scusa a Luca e imparare cos’è il rispetto negli altri!!!» e ancora «Ma siete deficienti forti, ma come vi permettete?» e Daniele aggiunge:« Un’altra occasione persa per stare zitti».

Luca Argentero e la moglie: un amore infinito

Queste sono le parole che, recentemente, Luca ha riservato alla moglie Cristina:

“È una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di nostra figlia Nina Speranza. Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei”. I due, dopo essersi conosciuti sul set del film Vacanze ai Caraibi nel 2015, non si sono più lasciati.