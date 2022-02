Bang Bang Baby, diffuso il primo teaser trailer da Prime Video

Bang Bang Baby è in arrivo. E’ stato infatti diffuso da Prime Video il primo teaser della nuova serie italiana in uscita per questa primavera.

La serie, sviluppata da Andrea Di Stefano e scritta da Valentina Gadi e Sebastiano Melloni vede la partecipazione di attori del calibro di Adriano Giannini insieme ad Arianna Becheroni entrambi con il ruolo di protagonisti.

Bang Bang Baby è un crime drama ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta, e racconta la storia di Alice, un’adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un’organizzazione criminale, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’amore di suo padre.

Che dire non ci resta che attendere.