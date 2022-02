“Fegato, fegato spappolato”, un brano del medley di Rkomi a Sanremo

Siamo nel pieno del Festival di Sanremo di quest’anno: questa sera è prevista da scaletta la terza serata delle cinque previste questa settimana, in cui si esibiranno di nuovo tutti i cantanti in gara con i loro pezzi. Domani, venerdì 4 febbraio ci sarà la consueta serata in cui i concorrenti di questa edizione si esibiranno con delle cover insieme ad artisti ospiti e all’orchestra del Teatro Ariston. Tra i 25 cantanti c’è Rkomi che canterà, insieme ai Calibro 35, un medley di alcune canzoni famose della rockstar italiana Vasco Rossi. Al momento non si conoscono tutti i brani del Blasco che il rapper milanese rieseguirà a modo suo sul palco dell’Ariston, ma il 27enne ha confermato in varie interviste che tra queste c’è di sicuro “Fegato, fegato spappolato”.

Significato

Rkomi ha portato già questo brano all’interno del suo ultimo album “Taxi Driver”. “Il palco di Sanremo mi spaventa – ha detto il rapper alla stampa – ma Vasco Rossi mi ha benedetto“. Fegato Spappolato descrive del testo una festa nel paese del Blasco, Zocca. Al termine della canzone c’è una citazione delle prime due frasi di God Save the Queen dei Sex Pistols.

Testo di “Fegato, fegato spappolato” di Vasco Rossi

“Comunque non è questo il modo di fare”

Disse il commerciante all’uomo del pane

“Domani sarà festa in questo stupido paese

Ma non per noi che stiamo a lavorare”

L’uomo del pane fece finta di niente

Se ne andò tranquillamente, -ente, -ente

Aveva, tante, tante, tante cose da fare

Poi lui non ci poteva fare niente, niente

La primavera insiste la mattina

Dalla mia cucina vedo il mondo tondo

Sempre diverso, sempre ogni mattina

Sin dal giorno prima, dal giorno prima

Con in bocca un gusto amaro che fa schifo

Chissà cosa è stato, quello che ho bevuto

M’alzo dal letto e penso al povero

Mio fegato, fegato, fegato spappolato

Fegato, fegato, fegato spappolato

Dice mia madre, “Devi andare dal dottore

A farti guardare, a farti visitare

Hai una faccia che fa schifo

Guarda come sei ridotto

Mi sa tanto che finisci male”

La guardo negli occhi con un sorriso strano

Neppure la vedo, ma forse ha ragione davvero

Ehi, ma fuori c’è la festa del paese e vado a fare un giro

Non l’ho neanche detto

E già mia madre che mi corre dietro col vestito nuovo

La fuga è veloce

Mi metto le scarpe che sono già in strada

Che bella giornata

Non bado alla gente che guarda sconvolta

Ormai ci sono abituato, sono vaccinato, sono controllato

Si pensa ormai addiritura in giro

È chiaro che sono drogato

La festa ha sempre il solito sapore

Il gusto di campane non è neanche male

C’è chi va a messa e c’è chi pensa di fumare

Come aperitivo prima di mangiare

Fini si è alzato da poco

E non è ancora sveglio

Non è ancora sveglio

Ed è talmente scazzato

Che non riesce a parlare nemmeno

La sera che arriva

Non è mai diversa dalla sera prima

La gente che affoga nell’unica sala, la discoteca

Ci vuol qualcosa per tenersi a galla

Sopra questa merda

Sopra questa merda

E non m’importa se domani mi dovrò svegliare ancora

Con quel gusto in bocca

Eh, gusto in bocca, gusto in bocca, yeah

Crr, two

God save the queen, and her fascist regime

Pray for what knows