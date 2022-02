Festival di Sanremo, ecco quanto costa vederlo dal vivo

Vi siete mai chiesti quanto costa vedere il Festival di Sanremo seduti sulle poltrone del Teatro Ariston? In occasione della prima serata circolano alcune cifre. I prezzi dipendono dalla serata e dal posto: per una delle prime quattro, il posto unico in galleria costa 100 euro, in platea 180. Per la finale 320 in galleria, 660 in platea. Un abbonamento in galleria per tutte le serate costa 672 euro, uno in platea 1.290.

Festival di Sanremo, il listino

Abbonamento in galleria per cinque serate: 672 euro

Abbonamento in platea per cinque serate: 1.290 euro

Posto unico in galleria, serate 1-4: 100 euro

Posto unico in platea, serate 1-4: 180 euro

Posto unico in galleria, serata finale: 320 euro

Posto unico in platea, serata finale: 660 euro

La possibilità di acquistare gli abbonamenti è scaduta lo scorso 14 gennaio, quando è stata aperta una finestra per tentare di acquistare gli abbonamenti. Per quanto riguarda la serata iniziale, la prima co-conduttrice al fianco di Amadeus è Ornella Muti. Tra i partecipanti nel cast, anche Fiorello. Tra gli ospiti in scaletta, invece, sono attesi al Teatro Ariston anche i Maneskin e i Meduza. Sarà Achille Lauro il primo a calcare il palco del Festival. Seguiranno Yuman, Noemi, Gianni Morandi, Rappresentante di Lista, Michele Bravi, Massimo Ranieri, Mahmood con Blanco, Anna Mena, Rkomi, Dargen D’Amico e infine Giusy Ferreri.