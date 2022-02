Giusy Ferreri racconta il dramma della malattia: “Sfogavo nella musica”

Nella serata iniziale di Sanremo si esibirà per ultima e la preoccupazione di Giusy Ferreri è quella di non esser vista da sua figlia: “Mi è capitato sia prima, due volte, che ultima. Mi spiace un po’ per mia figlia che sicuramente non mi vedrà a quell’ora.” Nella prima puntata di ‘Oggi è un altro giorno’ dedicata al Festival, Giusy Ferreri, in collegamento, si è raccontata tra amori e malattia.

Giusy Ferreri malattia

All’età di otto anni le è stata diagnosticata la sindrome di Wolff-Parkinson-White, in seguito ad uno svenimento: “Fragilità di bambina? Ricordo che non potevo vivere come gli altri miei compagni di classe le ore di attività fisica, e man mano che crescevo ho trovato un grande sfogo nella musica. Ciò che non riuscivo a sfogare nell’attività fisica lo facevo come una matta nella musica“.

Per la cantante si tratta del primo festival dopo esser diventata mamma: cinque anni fa ha scoperto di essere incinta poco prima di esibirsi proprio sul palco dell’Ariston e a settembre del 2017 è nata Beatrice, la prima figlia avuta dal compagno Andrea Bonomo. Il brano portato in gara si chiama ‘Miele‘: “Io penso che alla fine sia abbastanza comune che quando finiscono delle storie è come se non fossero finite del tutto; come se rimanesse la voglia di riaccendere quelle storie, ed è questo il significato di questo agrodolce che c’è nella canzone Miele”.