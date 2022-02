Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 2 Febbraio 2022: Capricorno frenetico

Ariete Dovreste fissare un appuntamento, fare qualcosa di divertente per il fine settimana. Non diciamo che sono sparite le nebbie in amore però le giornate di sabato e domenica rinfrancano ed è chiaro che qui bisogna anche vedere la persona con cui avete rapporti; se non ce ne sono forse è perché ultimamente siete diventati critici…ci sono stati dei disagi ecco perché diciamo di puntare sul fine settimana perché ammorbidirà i toni nel caso in cui ci siano delle polemiche. Poi chi è solo in questo momento fa fatica a trovare una persona nuova però può rivelare i propri sentimenti nel weekend.

Toro Il Toro è sempre pragmatico costruttivo, dei tre segni di terra è quello che pur essendo molto razionale da spazio all’ironia al divertimento e comunque sa che tutto sommato la vita è bella! Ora si respira un’aria divertente attorno quindi dopo due giorni piuttosto pesanti siete a caccia di serenità e potreste anche organizzare in questo momento o desiderare di organizzare un incontro tra amici qualcosa che vi risolleva…sempre molto protetto l’amore.

Gemelli Inizio di settimana di riflessione da oggi pomeriggio fino agli inizi di venerdì si sente che qualcosa non va…d’altronde ricordiamo che questo segno zodiacale è variegato nei suoi interessi variabile nel suo umore quindi pensiamo che spesso ci sono delle tensioni che arrivano all’improvviso magari un giorno vi sentite al massimo il giorno dopo vi sentite molto pigri, agitati. Ecco questa sera vedete di non fare le ore piccole soprattutto e se c’è un progetto un incontro importante rimandalo a venerdì pomeriggio.

Cancro Il cancro in questo momento è pieno di cose da dire però le emozioni più belle sono rimaste dentro e non riescono ad uscire; fuori così come per quanto riguarda il lavoro tutti quelli che hanno lasciato un impegno negli ultimi mesi hanno avuto un problema ancora vivono delle novità. Sappiamo che ci sarà uno sblocco da prossimo mese però è molto difficile riuscire a capire cosa pensate! La serata è migliore del previsto per quanto riguarda le relazioni!

Leone Il segno zodiacale del Leone deve agire secondo la propria volontà. Sappiamo che è quasi inutile dirlo perché avete grande personalità ma in questo momento siete influenzati da persone che potrebbero pensarla diversamente o avere un’idea sbagliata anche di certi progetti che sono in divenire; quindi i contrasti vanno eliminati e si riuscirà a vivere in maniera libera! Con Sole e Saturno in opposizione probabile che alcuni contratti e accordi debbano essere rivisti; da poco grazie ad un incarico ad una novità vi ritrovate a fare delle cose nuove; siete stanchi e gli impegni sono molti. Amore: impossibile non vivere una passione, ci piace il fine settimana.

Vergine Il segno della Vergine tra oggi e domani e soprattutto venerdì mattina potrebbe essere nel pieno di una certa confusione che però non sarà deleteria; è solo che state pensando talmente tante cose che ora si concentrano tutte assieme quindi sono tre giorni un po’ agitati, un po’ nervosi, in cui non mancherà comunque una buona direttiva da parte delle stelle e poi avremo anche un fine settimana valido per le relazioni.

Bilancia La Bilancia deve fare l’impossibile se ci sono dei piccoli o grandi contrasti familiari o amorosi e cercare di bloccare l’evoluzione di potenziali problemi soprattutto entro giovedì; lo diciamo perché venerdì e sabato e domenica saranno altre tre giornata che porteranno qualche piccolo dubbio soprattutto se in amore le cose non vanno oppure se voi la pensate in un modo e il partner la pensa in un altro. Oggi e domani però chi ha un’attività dovrebbe risolvere un piccolo problema. Problemi negli accordi commerciali o di lavoro.

Scorpione Le intuizioni che nascono tra oggi e domani sono importanti, avere Luna favorevole, Venere, Marte e Giove attivi rappresenta un elemento di forza allora chi non si è risparmiato nel passato, chi ha già una carriera aperta avrà di più ma contiamo anche sul fatto che i più giovani inizino a seguire un nuovo progetto. Saranno 48 ore importanti.

Sagittario Il Sagittario sembra che in questi due giorni sia un po’ sotto pressione soprattutto pare non ci sia la giusta dimensione e serenità per fare le cose. C’è un piccolo fastidio, una certa situazione di smarrimento e se per esempio ci sono degli appuntamenti tra oggi e domani delle cose da fare forse slittano o voi stessi potreste rimandare un incontro mentre sarà molto importante il fine settimana soprattutto per l’amore quindi questa sera non fate le ore piccole. Le articolazioni sono un punto debole.

Capricorno Frenetiche giornate di mercoledì e giovedì e poi tra venerdì e domenica cerchiamo di rilassarci e soprattutto di non agitare troppo le acque. In amore avere un cielo così variegato importante con Venere da molti mesi nel segno è indice di interesse che voi potete avere nei confronti degli altri ma che anche gli altri possono avere nei vostri confronti ecco perché sarò molto difficile non avere l’attenzione che meritate.

Acquario Giornata frenetiche, il Sole transita nel segno assieme a Saturno. Per fortuna questo lungo transito di Saturno rappresenta una sorta di equilibrio che l’Acquario sta tentando di mantenere ma che non sempre riesce a mantenere ecco perché dall’Autunno dell’anno scorso c’è chi ha cambiato gruppo, ruolo, mansione, orario di lavoro. Nel tempo potrebbe esserci qualche smarrimento soprattutto se ci sono fastidi economici quindi si deve cercare di recuperare.