Fisciano, 48enne arrestato per 11 chili di marijuana: resta ai domiciliari

di Redazione ZON

Resta ai domiciliari il 48enne originario dell’Irpinia, arrestato nei giorni scorsi a Fisciano per il possesso di quasi 11 chili di marijuana. La decisione è stata presa dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore al termine dell’udienza di convalida tenutasi ieri mattina.

La dinamica dell’arresto

L’uomo era stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino mentre si trovava alla guida di una Peugeot. Alla vista dei militari, aveva svoltato in una traversa, presumibilmente nel tentativo di evitare un controllo. Una volta fermato, era stato trovato in possesso di una bustina di marijuana.

La perquisizione domiciliare

La perquisizione si è poi estesa alla sua abitazione, dove i carabinieri hanno rinvenuto quasi 11 chili di marijuana suddivisi in 40 buste termosaldate, nascoste in un armadio. Sono stati inoltre sequestrati una bilancia di precisione, buste per il sottovuoto di varie dimensioni, una macchinetta per il confezionamento sottovuoto e 1600 euro in contanti, nascosti in un vaso per fiori.

Le dichiarazioni dell’indagato e la decisione del Gip

Durante l’interrogatorio, il 48enne ha dichiarato di coltivare la sostanza per uso personale, ma questa tesi è stata respinta dal giudice. Il Gip ritiene plausibile un collegamento dell’uomo con ambienti criminali dediti al traffico di droga, motivo per cui è stata confermata la misura cautelare degli arresti domiciliari.