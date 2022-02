Covid-19 in Italia, il bollettino del 3 febbraio 2022

Nel bollettino di oggi, 2 febbraio 2022, sull’andamento del Covid-19 si registrano 112.691 nuovi casi. Il tasso di positività si attesta al 12,3% (+0,0%) con quasi un milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa il numero di decessi (414 nella giornata odierna) mentre è in negativo il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei ricoverati nelle strutture ospedaliere: –67 terapie intensive; -226 ricoveri. Incoraggiante il numero delle guarigioni che raggiunge quota 191.938.

Covid 19: il bollettino di oggi

• 112.691 contagiati

• 414 morti

• 191.938 guariti

-67 terapie intensive | -226 ricoveri

915.337 tamponi

Tasso di positività: 12,3% (+0,0%)

129.155.923 dosi di vaccino somministrate in totale

Casi di Coronavirus a scuola: oggi le nuove regole

Si riunisce questo pomeriggio il Consiglio dei Ministri che, sentito il parere del Cts, dovrà promulgare nuove regole per la gestione dei casi da Covid-19 a scuola: sul tavolo l’ipotesi di eliminare la dad per gli studenti vaccinati o guariti e quella di ridurre le quarantene – a partire dalle scuole elementari – passando dagli attuali dieci a 5 giorni.

Mentre resta da sciogliere il nodo sul numero di casi positivi che impone la dad ad un’intera classe, si parla di passare da due a tre, sono già nero su bianco sulla bozza del decreto che sarà licenziato entro stasera le nuove regole per un più agevole rientro a scuola: i positivi dovranno presentare un certificato attestante la guarigione dal Covid-19, firmato dal pediatra o dal medico di base, i contatti stretti non vaccinati dovranno sottoporsi a un tampone (che diventa gratuito anche per i bambini più piccoli) , mentre per guariti e vaccinati, con booster o comunque da meno di 120 giorni, sarà la scuola a dover controllare la validità del Green Pass.