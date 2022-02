Netflix, uscito il trailer con le anteprime di tutti i film del 2022

Cosa aspettarci da Netflix nel 2022? Beh in anteprima è la stessa casa di produzione cinematografica statunitense a darci la news. E’ infatti uscita l’anteprima di tutti i film del 2022.

Non vogliamo spoilerare nulla e vi lasciamo presto al video sottostante, ma si passa dal Thriller all’Action per poi passare al Fantasy.

Mark Ruffalo, Charlize Theron, Adam Sandler, Johan Hill e non solo: una vagonata di immagini e titoli di film che si susseguono per dare subito conto al cliente Netflix di cosa gli riserverà questo 2022.

E allora non ci resta che metterci comodi e lasciarci travolgere dal mondo Netflix. C’è un mondo straordinario di storie da scoprire. Quest’anno l’universo Netflix Film si espande con nuove commedie, thriller d’azione, gialli, drammi, sequel e molto altro, in arrivo ogni settimana. Risate, lacrime, batticuore, adrenalina e suspense: ce n’è per tutti i gusti. Spegni la luce e accendi Netflix. Ogni serata è quella giusta per un buon film.