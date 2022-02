“Be my baby”, testo del brano cover de La Rappresentante di Lista

Siamo nel pieno del Festival di Sanremo di quest’anno: questa sera è prevista da scaletta la terza serata delle cinque previste questa settimana, in cui si esibiranno di nuovo tutti i cantanti in gara con i loro pezzi. Domani, venerdì 4 febbraio ci sarà la consueta serata in cui i concorrenti di questa edizione si esibiranno con delle cover insieme ad artisti ospiti e all’orchestra del Teatro Ariston. Tra i 25 cantanti ci sono La Rappresentante di Lista che canteranno, insieme a Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra, “Be my baby” delle The Ronettes.

Significato

La canzone che canteranno La Rappresentante di Lista tratta di una ragazza che sta cercando di convincere un ragazzo che le piace a darle una possibilità. Gli fa sapere che è stata presa da lui dal giorno in cui si sono incontrati, e pensa che possano stare insieme per sempre. La ragazza afferma che tratterà questa persona con così tanta adorazione e cura che non si pentirà mai di essere con lei. Gli chiede di essere il suo “bambino“, suggerendo la quantità di attenzioni e cure che è disposta a dare una volta che inizieranno la loro relazione romantica.

Testo di “Be my baby”

The night we met I knew I needed you so

And if I had the chance I’d never let you go

So won’t you say you love me

I’ll make you so proud of me

We’ll make ‘em turn their heads every place we go

So won’t you, please, be my, be my baby

Be my little baby, my one and only baby

Say you’ll be my darlin’, be my, be my baby

Be my baby now, my one and only baby

Wha oh oh oh

I’ll make you happy, baby, just wait and see

For every kiss you give me I’ll give you three

Oh, since the day I saw you

I have been waiting for you

You know I will adore you ‘til eternity

So won’t you, please, be my, be my baby

Be my little baby, my one and only baby

Say you’ll be my darlin’, be my, be my baby

Be my baby now, my one and only baby

Wha oh oh oh oh

So come on and, please, be my, be my baby

Be my little baby, my one and only baby

Say you’ll be my darlin’, be my, be my baby

Be my baby now, my one and only baby

Wha oh oh oh

Be my, be my baby, be my little baby

My one and only baby, oh oh

Be my, be my baby, oh

My one and only baby, wha oh oh oh oh

Be my, be my baby, oh

My one and only baby, oh

Be my, be my baby, oh

Be my baby now