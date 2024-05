Pellezzano, al via le iscrizioni per il campo scuola

di Antonio Jr. Orrico

L’apprendimento della lingua inglese come forma di approfondimento culturale per favorire, attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti didattici, l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro ed accompagnarli nelle nuove sfide che il futuro offre loro. È questo il principale obiettivo del campo scuola promosso dalle professoresse di lingua inglese Lina Paciello e Maria Rosaria Imperato in collaborazione con la Scuola di lingue “Oxford Europe” e l’associazione teatro e cultura “Incantastorie” e con il patrocinio del Comune di Pellezzano.

“È una iniziativa molto interessante. Al mondo d’oggi, conosciamo tutti l’importanza della lingua inglese e avvicinare i giovani e giovanissimi attraverso una metodologia didattica inclusiva, che comprende anche esperienze ludiche con insegnanti madrelingua, rappresenta un ottimo investimento per il futuro dei nostri giovani. Ringrazio le due insegnanti di inglese Lina Paciello e Maria Rosaria Imperato, la Scuola di lingue “Oxford Europe” e l’associazione “Incantastorie” per aver ideato e promosso questo campo scuola estivo al quale mi auguro possano partecipare tanti giovani per apprendere l’inglese divertendosi e socializzando.” ha dichiarato il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.

Le iscrizioni si effettueranno a partire dal giorno 2 Maggio fino al 5 giugno tutti i martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso il Centro Giovani+ di Coperchia. Il giorno 23 Maggio, alle ore 18:00, prima dell’inizio del Camp, si terrà una riunione alla presenza di un rappresentante del Comune e degli interessati alla partecipazione del progetto, presso il centro Giovani+ di Coperchia.