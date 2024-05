Piante artificiali: sì al verde in azienda, ma senza pensieri

di Redazione ZON

Dopo decenni in cui i luoghi di lavoro sono stati spesso asettici e privi di comfort, da qualche tempo il wellness aziendale si sta occupando anche di renderli accoglienti e più stimolanti.

L’introduzione del verde è uno degli aspetti su cui molte aziende hanno investito, con ottimi risultati. Un ambiente arricchito da elementi verdi, infatti, stimola la creatività, favorisce la concentrazione e riduce lo stress: tutti fattori importanti per avere dipendenti produttivi e felici. Non tutti i luoghi di lavoro sono ospitali per le piante, e non tutte le aziende possono permettersi di investire anche sul mantenimento di piante importanti, ecco perché le piante artificiali e i fiori secchi sono la soluzione “senza pensieri” al verde nei luoghi di lavoro.

Fiori secchi: cura ed eleganza senza tempo

Se nell’immaginario collettivo la vendita fiori secchi è associata a qualcosa di datato e polveroso, la realtà non potrebbe essere più lontana. La produzione di questi articoli è all’avanguardia per l’essicazione, la colorazione e l’infinita varietà offerta.

Decorare uffici di rappresentanza e sale riunioni con composizioni e bouquet personalizzati conferirà agli ambienti un’aria curata, calda ed elegante, che contribuirà a mettere a proprio agio collaboratori e ospiti.

Tre motivi per optare per le piante artificiali

È sempre preferibile rivolgersi a professionisti del settore, come ad esempio quelli dell’ingrosso di fiori e piante artificiali Dino Bianchi, per avere consigli e suggerimenti per arricchire gli ambienti aziendali di angoli verdi. Ecco, intanto, tre motivi per scegliere piante artificiali.

Manutenzione minima

Diciamolo, le piante vere, soprattutto se importanti, hanno bisogno di molte attenzioni e competenze. Non solo l’acqua, ma anche i concimi, i travasi e la pulizia delicata delle foglie. Non tutti hanno il pollice verde e non tutte le aziende vogliono investire anche in questo.

Se però non si vuole rinunciare ad arricchire gli uffici con del verde, le piante artificiali possono rappresentare un’ottima scelta. Belle, durevoli e a bassissimo mantenimento, richiedono solo di essere spolverate di tanto in tanto, garantendo però ottimi benefici per la mente e per l’umore.

Anallergiche

Secondo recenti previsioni del SIAAIC (Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica), entro il 2030 più di un terzo della popolazione italiana soffrirà di rinite allergica: questo significa che ridurre al minimo gli elementi allergizzanti in ufficio contribuirà anche alla salute dei dipendenti. Da questo punto di vista le piante artificiali sono un valido aiuto per realizzare angoli green ma senza rischi o controindicazioni.

Verde anche negli ambienti ostili

Se finora abbiamo pensato solo ad aziende e uffici cittadini e confortevoli, dedichiamo anche un momento a tutti quei luoghi di lavoro che per loro natura non sono ambienti ospitali per le piante naturali.

Container, capannoni, seminterrati, magazzini a rischio surriscaldamento o freddo estremo, privi di luce naturale, senza sufficiente ricambio d’aria: questi sono tutti contesti in cui le piante artificiali potranno fare bella mostra di sé senza correre rischi, rendendo anzi molto più piacevole ed accogliente un ambiente di lavoro non proprio ospitale, per la gioia dei lavoratori, che potranno così posare lo sguardo su qualcosa di bello.