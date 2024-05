Salerno, Comune vara nuove assunzioni: si inizia con i vigili urbani

di Antonio Jr. Orrico

Il Comune di Salerno si prepara a varare nuove assunzioni lavorative. Come riportato, infatti, in prima pagina dal quotidiano “La Città“, a Palazzo di Città si è ufficialmente sbloccato l’iter per le procedure di concorso, di selezione e di accesso all’impiego. Il prossimo passo dovrà essere la pubblicazione dei vari bandi, a partire da quello per l’assunzione dei nuovi 45 agenti della polizia municipale.

Si compone di 33 articoli il regolamento varato dalla Giunta civica con il quale vengono fissati i parametri e i principi con cui dovranno essere messe a punto le selezioni per il reclutamento dei nuovi dipendenti. Nel piano triennale di assunzioni si dovrebbe partire con il concorso per i vigili che, a questo punto, può essere bandito già nel prossimo mese di giugno.

Il perché è presto detto. Infatti, a Salerno c’è un grande fabbisogno di personale, proprio a partire da quello stesso comparto.