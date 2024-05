Sondaggi, il PD è in crescita: le prospettive per le Europee

di Antonio Jr. Orrico

Una deadline molto vicina. Manca molto poco alle Elezioni Europee, che andranno in scena i prossimi 8 e 9 Giugno. Meno di tre settimane e si potrà scoprire se l’esito delle urne confermerà la tendenze finora tracciate dagli ultimi sondaggi o se invece ci riserverà delle sorprese. Per il momento l’andamento sembra ormai consolidato con Fratelli d’Italia primo, seguito da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Ma attenzioni a possibili sorprese.

Vi sono, infatti, ancora diverse incognite a riguardo. Una prima è quella che riguarda il testa a testa tra Lega e Forza Italia che corrono per accaparrarsi il posto di secondo partito di maggioranza, un’altra è quella su chi tra la forze più piccole riuscirà a superare la soglia del 4% ed entrare così al Parlamento UE. Le due forze, una volta principali nella vita politica del Paese e gancio di traino per il centrodestra, ad oggi sono in difficoltà, ancora lontane da quegli antichi fasti che, un tempo, avevano trascinato i berlusconiani e i salviniani di ferro all’apice.

Per ora, invece, entrambi i partiti sono effettivamente succubi del “regno” di Fratelli D’Italia. Attenzione, però: quest’ultimo è un dominio che non è mai stato così tanto netto, e continua ad avere dei tratti molto sfumati, difficili da intercettare con sicurezza. Dopo un primo exploit dovuto anche alle elezioni, infatti, il partito di Giorgia Meloni ha subito una battuta d’arresto. Niente di così importante, chiaramente, ma la situazione è abbastanza particolare.

C’è poi la questione delle forze più piccole in campo. Chi riuscirà a superare la soglia del 4% ed entrare così al Parlamento UE? Vediamo nel dettaglio la situazione dei sondaggi.

Sondaggi: la situazione

Fratelli d’Italia si mantiene stabile in testa, al 27% registrando un +0,2%. Per il partito di Giorgia Meloni non si attendono grandi stravolgimenti. Si allontana l’ipotesi di superare la soglia del 30%, FdI punta a confermare il risultato raggiunto alle scorse politiche quando la premier ottenne il 26%. D’altronde il Partito Democratico non sembra rappresentare una vera e propria minaccia per i consensi di Fratelli d’Italia. I dem infatti si fermano a sei punti di distanza dai “meloniani”. È pur vero, però, che nelle ultime settimane il partito di Elly Schlein ha accorciato la distanza con FDI fissandosi stabilmente sopra quota 20%. Al momento con una crescita di mezzo punto in una settimana, il PD è dato al 21%.

A occupare, invece, la seconda casella di partito d’opposizione è il Movimento 5 Stelle, che tuttavia registra un calo dello 0,5% e scende al 15,7%. Ad ogni modo, per il partito di Giuseppe Conte, l’unico a non far parte di nessuna delle 7 famiglie europee, una conferma o un eventuale superamento del risultato ottenuto alle politiche del 2022 (15,6%) sarebbe comunque accolto come un esito positivo.

Nel centrodestra, invece, i sondaggi evidenziano una situazione particolare. Forza Italia e Lega, infatti, competono per il posto di secondo partner di coalizione e se inizialmente il sorpasso degli azzurri sul Carroccio sembrava essersi consolidato, ora è di nuovo testa a testa. Al momento la Lega con un -0,3% è data all’8,3% mentre il partito di Antonio Tajani, in accordo con Noi Moderati, è all’8,4% (+0,1%). Il vicepremier e ministro degli Esteri però non ha mai fatto mistero della sua volontà di raggiungere la doppia cifra, superando così definitivamente il partito di Matteo Salvini.

Insomma, una situazione non proprio comodissima.