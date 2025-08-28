Salerno, Arena Arbostella: stasera pieno di risate con Lino D’Angiò con il ritmo di Luciano Capurro

di Redazione ZON

Quarto appuntamento oggi, giovedì 28 agosto, con l’Arena Arbostella – Premio Gino Esposito, giunta alla sua XIV edizione. Gran successo di pubblico e di critica nelle prime tre serate con una platea gremita e divertita. Sul palco andrà in scena lo spettacolo “Attenti a quei Due” della compagnia Napolincanto, un varietà comico-musicale che promette una serata di grandi risate e tanto ritmo.

Per la prima volta approda al Teatro Arbostella Lino D’Angiò, attore e imitatore partenopeo, autore e regista di numerose trasmissioni televisive di successo, protagonista del panorama teatrale nazionale grazie alla sua comicità brillante e al suo inconfondibile trasformismo. Con lui, il pubblico ritroverà Luciano Capurro (ospite già della seconda serata), cantante e showman di lunga esperienza, pronipote di Giovanni Capurro – autore della celebre “’O Sole Mio” – e già leader delle compagnie del Salone Margherita e del Gambrinus di Napoli, nonché protagonista a The Voice Senior 2023.

Insieme daranno vita a una serata unica, fatta di monologhi esilaranti, imitazioni di personaggi noti del mondo artistico e politico e momenti di grande coinvolgimento con la platea. Uno spettacolo all’insegna della leggerezza, dove comicità e arte dei suoni si intrecciano in perfetta armonia, nel segno della tradizione napoletana.

Inizio spettacolo ore 21.00 – Ingresso gratuito fino esaurimento posti