Pontecagnano Faiano, reati di favoreggiamento personale e detenzione di documenti di identificazione falsi: arrestato un uomo

di Redazione ZON

Nel pomeriggio di ieri 27 agosto, la Squadra Mobile di Salerno, in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli, ha tratto in arresto un uomo, nato a Salerno l’1 giugno 1992, poiché responsabile dei reati di favoreggiamento personale e detenzione di documenti di identificazione falsi.

L’uomo aveva dato ospitalità, presso un’abitazione nella sua disponibilità situata nel Comune di Pontecagnano – Faiano, ad un minore evaso lo scorso giugno dal carcere minorile di Bari, ove era recluso in quanto condannato per omicidio e soppressione di cadavere, fatti avvenuti nel quartiere partenopeo di Pianura nel settembre 2024.

All’esito delle attività, l’uomo, tratto in arresto per i menzionati reati, è stato collocato presso il domicilio, in attesa del giudizio per direttissima.