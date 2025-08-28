Salerno, “Nel solco di San Matteo, il ruolo del commercialista nel sociale”: iniziativa promossa dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC)

di Redazione ZON

Fervono i preparativi per l’iniziativa promossa dall’ODCEC Salerno in occasione dei festeggiamenti per il Santo patrono

“Nel solco di San Matteo, il ruolo del commercialista nel sociale”

Il 12 e il 13 settembre la quinta edizione dell’evento

“Novità fiscali 2025: concordato preventivo, perdite fiscali, IRES premiale” i temi al centro del convegno che richiamerà a Salerno professionisti di tutta Italia

Torna per la quinta edizione l’iniziativa “Nel solco di San Matteo, il ruolo del commercialista nel sociale” promossa dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno in occasione dei festeggiamenti per il Santo patrono della città e della loro professione. Fervono i preparativi per l’evento in programma per il 12 e 13 settembre prossimi e che, come è ormai tradizione, è per i commercialisti di tutta Italia un’occasione di condivisione e confronto non solo sui temi di strettissima attualità che riguardano la professione ma anche sui valori fondanti della Categoria e sulla percezione e il riconoscimento del ruolo svolto per lo sviluppo socio-economico del territorio.

La due giorni sarà divisa tra lavori scientifici e conviviale. Venerdì 12 settembre si svolgerà, presso la Camera di Commercio in via Roma, il convegno incentrato sulle “Novità fiscali 2025: concordato preventivo, perdite fiscali, IRES premiale”, in cui tra interventi istituzionali e relazioni di addetti ai lavori si proverà a fare il punto sui principali aggiornamenti di grande interesse generale che riguardano erario, scadenze, contribuenti e agenzia delle entrate, con un’attenzione particolare a quanto si profila in essere in vista della prossima manovra finanziaria.

Sabato 13 settembre tornerà invece il connubio sport e professione con la 12a edizione della veleggiata “Commercialisti e…venti”, organizzata dall’Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili-Sez. Salerno che anche quest’anno aprirà le porte della sfida velica ai colleghi partecipanti all’evento “Nel solco di San Matteo”.

“Mai come quest’anno – sottolinea il presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave – la nostra iniziativa cade in un momento di scelte cruciale per il fisco e il nostro Sistema Paese e ci auguriamo che dalle riflessioni che porteremo avanti nel corso del Convegno emergeranno spunti utili, anche e soprattutto in merito all’applicazione di alcuni strumenti, come il concordato preventivo, che dovrebbero sancire la tanto agognata pace fiscale. Nondimeno, teniamo fede allo spirito con cui ogni anno riproponiamo con slancio questo evento: rinnovare l’attaccamento della categoria al Santo Patrono e ricordare alla collettività che il solco tracciato da San Matteo della ricerca del bene comune è il faro che da sempre guida il commercialista nel suo ruolo sociale, centrale e indiscutibile per l’economia reale del territorio attraverso l’interpretazione corretta delle norme fiscali”.

Maggiori dettagli sul sito dell’Ordine https://salerno.commercialisti.it/.

