Salerno Classica, IncontriAMO la Musica: Tutti I Colori della Musica

Presenta Leone Pini Violino, Orchestra da Camera Fiorentina, Direttore Giuseppe Lanzetta



Pëtr Il’ič Čajkovskij: Concerto in re maggiore per violino e orchestra, op.35

Ludwig van Beethoven: Sinfonia n. 7 in La maggiore Op. 92

Salerno, venerdì 29 agosto, Museo Diocesano, ore 20,30 – biglietto PostoRiservato euro 12 + Diritti.

Salerno Classica presenta l’enfant prodige Leone Pini

Il quindicenne violinista si cimenterà nel concerto op 35 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, con l’Orchestra da Camera Fiorentina, diretta da Giuseppe Lanzetta, venerdì 29 agosto nell’Atrio del Museo Diocesano, alle ore 20,30.

Serata nell’estasi del virtuosismo romantico e del classicismo beethoveniano che guarda già oltre, quella che chiuderà l’estate di Salerno Classica, organizzata dall’Associazione Gestione Musica del Presidente Francesco D’Arcangelo e del Direttore artistico Costantino Catena.

L’evento straordinario saluterà, nella cornice dell’atrio del Museo Diocesano di Salerno, l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, che avrà quale ospite il giovanissimo violinista Leone Pini, quindicenne, impegnato nel Concerto in re maggiore per violino e orchestra op.35 di Čajkovskij: musica pura, un gioco di suoni senza rimandi esterni, un racconto di emozioni.

Čajkovskij e la genesi del Concerto

Čajkovskij compose il concerto nel marzo 1878 a Clarens, in Svizzera, dove si rifugiò dopo il fallimento del matrimonio con Antonina Milukova. Il fragile equilibrio psichico del compositore era stato minato dall’unione, come confidò all’amica Nadežda von Meck. In un momento di disperazione arrivò a tentare il suicidio gettandosi nella Moscova, ma sopravvisse e trovò la forza di ricominciare.

Stabilitosi sul lago di Ginevra, grazie anche alla presenza del violinista Kotek, nacque l’idea del Concerto per violino e orchestra. Nonostante il supporto tecnico di Kotek, Čajkovskij decise di dedicarlo a Leopold Auer. Quest’ultimo, pur lusingato, rifiutò di eseguirlo. La prima esecuzione europea avvenne a Vienna il 4 luglio 1881 grazie al violinista Adolf Brodski, al quale fu infine dedicata la partitura.

Il concerto si ispira in parte al celebre op. 64 di Mendelssohn:

Primo movimento (Allegro moderato): dialogo calibrato tra solista e orchestra, con invenzione melodica lirica e pregnante; la cadenza precede la ripresa.

dialogo calibrato tra solista e orchestra, con invenzione melodica lirica e pregnante; la cadenza precede la ripresa. Canzonetta (Andante): Lied popolare caratterizzato dalla tenera cantabilità del solista.

Lied popolare caratterizzato dalla tenera cantabilità del solista. Finale (Allegro vivacissimo): trascinante vitalità con elementi zigani trasformati in virtuosismo, intervallati da pause liriche raffinate, fino a una brillante coda.

La Settima Sinfonia di Beethoven

La seconda parte della serata sarà dedicata alla Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92 di Beethoven. Definita da Wagner “apoteosi della danza”, rappresenta un punto di arrivo e insieme di svolta nella produzione sinfonica.

La “Settima” riduce l’ambito formale della grande forma sinfonica e innova la concezione musicale fondata sul ritmo, elemento strutturale e generatore della costruzione. Supera i contrasti tematici convenzionali e la tradizionale traccia tonale, organizzando i materiali attraverso un principio di “variazione integrale”.

Questa sinfonia segna così un passo decisivo verso un modo nuovo di concepire la musica e la costruzione sinfonica, che ispirò la celebre definizione poetica di Wagner.

