28 Agosto 2025 - 16:15

Pontecagnano Faiano, narrazioni che fanno la differenza con Porto di Parole: dal 5 al 7 settembre

Uno spettacolo che unisce emozioni, magia e speranza

Il gran finale con Oreste Castagna di Rai Yoyo e il suo “Storie di Pace”

Non può che essere attuale il sottotitolo di Porto di Parole, la Bottega delle Narrazioni Differenti: oggi più che mai abbiamo bisogno di narrazioni che facciano la differenza, che sappiano andare oltre, per aiutare soprattutto i più piccoli a crescere con una maggiore consapevolezza di sé.

Ideato e realizzato dalla cooperativa Saremo Alberi, il format che ha conquistato migliaia di famiglie, dopo il grande successo della sei giorni salernitana, approda a Pontecagnano Faiano dal 5 al 7 settembre, nella suggestiva cornice della Villa Comunale S. Antonio.

Qui si getteranno i “semi della pace” con spettacoli, laboratori e attività per dimostrare che la pace non è un ideale astratto, ma prende forma concreta nell’incontro tra le persone, nel rispetto reciproco e nella capacità di gestire le emozioni.

Un villaggio culturale

Tre serate dedicate alla magia delle storie, con:

  • Aree gioco
  • Laboratori sensoriali a cura della Cooperativa Giovamente
  • Letture animate e presentazioni di libri
  • Proiezioni immersive nella Cupola delle Storie
  • Performance teatrali

Il villaggio sarà aperto ogni giorno dalle 18.30 alle 22.30, pronto ad accogliere bambini, famiglie e curiosi.

Il programma

Venerdì 5 settembre

  • “C’era una volta… il gioco” a cura dello scrittore Angelo Coscia
  • Laboratori sensoriali per i più piccoli (Motor Sensory Room – Cooperativa Giovamente)
  • Laboratori manipolativi e letture condivise
  • Spettacolo serale: La Grande Fabbrica delle Parole – mimi e poesia a cura della Compagnia del Teatro La Ribalta

Sabato 6 settembre

  • “Storie in Musica” e attività immersive
  • “La Medusa Innamorata”
  • Laboratorio teatrale “Che Spettacolo!” – Compagnia Maschera Nova
  • Concerto del coro Il Calicanto

Domenica 7 settembre

  • Laboratori creativi
  • Presentazione del libro Nel Mondo de La Pimpa con Michele Casella
  • Proiezioni a 360°
  • Gran finale alle 21.15: spettacolo “Parole di Pace” di Oreste Castagna (Rai Yoyo)

Attraverso la magia, la narrazione e le illusioni, Castagna porterà in scena un messaggio universale di pace, solidarietà e fratellanza, chiudendo simbolicamente il primo “attracco” del viaggio di Porto di Parole.

Organizzazione

Questo spin off di Porto di Parole è ideato e realizzato dalla Cooperativa Saremo Alberi, con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Pontecagnano Faiano e il contributo del Gruppo Sada.