Pontecagnano Faiano, narrazioni che fanno la differenza con Porto di Parole: dal 5 al 7 settembre
Uno spettacolo che unisce emozioni, magia e speranza
Il gran finale con Oreste Castagna di Rai Yoyo e il suo “Storie di Pace”
Non può che essere attuale il sottotitolo di Porto di Parole, la Bottega delle Narrazioni Differenti: oggi più che mai abbiamo bisogno di narrazioni che facciano la differenza, che sappiano andare oltre, per aiutare soprattutto i più piccoli a crescere con una maggiore consapevolezza di sé.
Ideato e realizzato dalla cooperativa Saremo Alberi, il format che ha conquistato migliaia di famiglie, dopo il grande successo della sei giorni salernitana, approda a Pontecagnano Faiano dal 5 al 7 settembre, nella suggestiva cornice della Villa Comunale S. Antonio.
Qui si getteranno i “semi della pace” con spettacoli, laboratori e attività per dimostrare che la pace non è un ideale astratto, ma prende forma concreta nell’incontro tra le persone, nel rispetto reciproco e nella capacità di gestire le emozioni.
Un villaggio culturale
Tre serate dedicate alla magia delle storie, con:
- Aree gioco
- Laboratori sensoriali a cura della Cooperativa Giovamente
- Letture animate e presentazioni di libri
- Proiezioni immersive nella Cupola delle Storie
- Performance teatrali
Il villaggio sarà aperto ogni giorno dalle 18.30 alle 22.30, pronto ad accogliere bambini, famiglie e curiosi.
Il programma
Venerdì 5 settembre
- “C’era una volta… il gioco” a cura dello scrittore Angelo Coscia
- Laboratori sensoriali per i più piccoli (Motor Sensory Room – Cooperativa Giovamente)
- Laboratori manipolativi e letture condivise
- Spettacolo serale: La Grande Fabbrica delle Parole – mimi e poesia a cura della Compagnia del Teatro La Ribalta
Sabato 6 settembre
- “Storie in Musica” e attività immersive
- “La Medusa Innamorata”
- Laboratorio teatrale “Che Spettacolo!” – Compagnia Maschera Nova
- Concerto del coro Il Calicanto
Domenica 7 settembre
- Laboratori creativi
- Presentazione del libro Nel Mondo de La Pimpa con Michele Casella
- Proiezioni a 360°
- Gran finale alle 21.15: spettacolo “Parole di Pace” di Oreste Castagna (Rai Yoyo)
Attraverso la magia, la narrazione e le illusioni, Castagna porterà in scena un messaggio universale di pace, solidarietà e fratellanza, chiudendo simbolicamente il primo “attracco” del viaggio di Porto di Parole.
Organizzazione
Questo spin off di Porto di Parole è ideato e realizzato dalla Cooperativa Saremo Alberi, con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Pontecagnano Faiano e il contributo del Gruppo Sada.
