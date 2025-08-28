Pontecagnano Faiano, narrazioni che fanno la differenza con Porto di Parole: dal 5 al 7 settembre

di Redazione ZON

Il gran finale con Oreste Castagna di Rai Yoyo e il suo “Storie di Pace”

Uno spettacolo che unisce emozioni, magia e speranza.

Non può che essere attuale il sottotitolo di Porto di Parole, la Bottega delle Narrazioni Differenti: oggi più che mai abbiamo bisogno di narrazioni che facciano la differenza, che sappiano andare oltre, per aiutare soprattutto i più piccoli a crescere con una maggiore consapevolezza di sé.

Ideato e realizzato dalla cooperativa Saremo Alberi, il format che ha conquistato migliaia di famiglie, dopo il grande successo della sei giorni salernitana, approda a Pontecagnano Faiano dal 5 al 7 settembre, nella suggestiva cornice della Villa Comunale S. Antonio.

Qui si getteranno i “semi della pace” con spettacoli, laboratori e attività per dimostrare che la pace non è un ideale astratto, ma prende forma concreta nell’incontro tra le persone, nel rispetto reciproco e nella capacità di gestire le emozioni.

Un villaggio culturale

Tre serate dedicate alla magia delle storie, con:

Aree gioco

Laboratori sensoriali a cura della Cooperativa Giovamente

Letture animate e presentazioni di libri

Proiezioni immersive nella Cupola delle Storie

Performance teatrali

Il villaggio sarà aperto ogni giorno dalle 18.30 alle 22.30, pronto ad accogliere bambini, famiglie e curiosi.

Il programma

Venerdì 5 settembre

“C’era una volta… il gioco” a cura dello scrittore Angelo Coscia

Laboratori sensoriali per i più piccoli (Motor Sensory Room – Cooperativa Giovamente)

Laboratori manipolativi e letture condivise

Spettacolo serale: La Grande Fabbrica delle Parole – mimi e poesia a cura della Compagnia del Teatro La Ribalta

Sabato 6 settembre

“Storie in Musica” e attività immersive

“La Medusa Innamorata”

Laboratorio teatrale “Che Spettacolo!” – Compagnia Maschera Nova

Concerto del coro Il Calicanto

Domenica 7 settembre

Laboratori creativi

Presentazione del libro Nel Mondo de La Pimpa con Michele Casella

Proiezioni a 360°

Gran finale alle 21.15: spettacolo “Parole di Pace” di Oreste Castagna (Rai Yoyo)

Attraverso la magia, la narrazione e le illusioni, Castagna porterà in scena un messaggio universale di pace, solidarietà e fratellanza, chiudendo simbolicamente il primo “attracco” del viaggio di Porto di Parole.

Organizzazione

Questo spin off di Porto di Parole è ideato e realizzato dalla Cooperativa Saremo Alberi, con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Pontecagnano Faiano e il contributo del Gruppo Sada.