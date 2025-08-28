Salerno, Teatro dei Barbuti: Beatrice Fazi ed Enzo Casertano in scena con “Famiglia Micidiale”

di Redazione ZON

Sabato 30 agosto 2025, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, nell’ambito della quarantesima edizione del Teatro dei Barbuti, Teatronovanta presenta “Famiglia micidiale”, con Beatrice Fazi, Enzo Casertano, Alessandra Merico e la partecipazione straordinaria di Gianni Ferreri. Regia di Enzo Casertano (Ingresso 15 euro).

La famiglia Moscetti ha un grande astio nei confronti dei vicini, i Longobardi. Ogni cosa diventa un motivo di sfida tra le due famiglie, soprattutto in occasione delle festività: luminarie migliori, addobbi più appariscenti, pranzi e feste più riuscite. Ma anche nel quotidiano si intrattengono invidie e gelosie: acquisti di macchine, vacanze più lussuose, vestiti firmati, persino la razza del cane diventa motivo di competizione.

Un giorno però a casa dei vicini avviene un fatto drammatico, viene ucciso un componente della famiglia. I Moscetti vivono un momento di scarsa compassione per il lutto immediatamente interrotto da un nuovo motivo di invidia: i Longobardi sono improvvisamente sotto l’occhio de riflettori nazionali. Giornali, reti televisive, radio, tg, tutti i media non fanno che parlare di loro e il giardino a fianco si trasforma presto in un viavai di giornalisti e conduttori di programmi di spicco che non perdono occasione per intervistarli. I Longobardi sono diventati famosi.

I Moscetti però non vogliono essere secondi a nessuno e studiano un piano per il contrattacco. Ci riusciranno? Una commedia esilarante ricca di colpi di scena, un giallo comico che coinvolgerà il pubblico di risata in risata.

GADGET SPECIALI PER I QUARANT’ANNI DELLA RASSEGNA

In occasione dei quarant’anni del Teatro dei Barbuti, fino ad esaurimento scorte, agli spettatori sarà fatto dono di uno speciale taccuino in carta bianca, con la copertina da collezione, un testo del giornalista e scrittore Paolo Romano e l’interno con fogli di carta bianca, utile per appunti, note teatrali, autografi dei protagonisti della rassegna. Inoltre, dono fresco, gustoso ed estivo, a tutti gli spettatori, all’ingresso, sarà offerto un gelato artigianale firmato da Gusto17, la gelateria salernitana premiata da Forbes e da Gambero Rosso.

Info – www.bottegasanlazzaro.it – Fb biglietti on line su www.postoriservato.it

È possibile acquistare i biglietti anche al botteghino, con il bonus docenti e con il bonus 18app