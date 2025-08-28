Sarno, giovane di 26 anni tratto in arresto: ha aggredito due fratelli nel sonno

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunziamenti irrevocabili, si rende noto che nella mattinata del 27 agosto due giovani gemelli marocchini residenti a Sarno sono stati aggrediti nel sonno per futili motivi da un loro connazionale.

I due fratelli, colpiti ripetutamente con un grosso coltello, hanno riportato profonde ferite da taglio alla testa. Riversatisi in strada sono stati soccorsi da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Il personale del Commissariato di P.S. di Sarno intervenuto sul posto, dopo aver raccolto le prime informazioni su quanto accaduto, ha rintracciato il presunto aggressore nei pressi della Stazione della Circumvesuviana di Sarno, mentre era in attesa di un treno per Napoli.

Sottoposto a perquisizione personale il soggetto, un giovane marocchino di 26 anni irregolare sul territorio nazionale, aveva addosso un grosso coltello da cucina con una lama di 23 cm di lunghezza.

Inoltre è risultato in possesso di circa 55 gr di sostanza stupefacente, in parte già suddivisa in dosi e pronta allo spaccio, e di 23 pasticche a base di benzodiazepine, utilizzate tra i giovani come sostanza psicotropa.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato tratto in arresto per essere sottoposto a giudizio con rito direttissimo presso il Tribunale di Nocera Inferiore.