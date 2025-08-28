Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 28 Agosto

28 Agosto 2025 - 08:00

Scopriamo, insieme, tutti i retroscena e tutti i dettagli

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Un Posto al Sole sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50.

Marina torna dalle vacanze con un solo scopo: convincere Antonietta a vendicarsi di Gennaro. Mentre tra Viola e Damiano la tensione è alle stelle, Ornella è sempre più sospettosa del rapporto tra sua figlia ed Eugenio, certa che tra loro ci sia un forte sentimento. Rosa, invece, è ancora scossa dal passato con il suo ex mentre Mariella scopre che il figlio ha tratto giovamento dal rapporto con il padre e teme che il suo ritorno possa turbarlo.

