Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 28 Agosto 2025
Ridge ancora si domanda se ha preso la decisione giusta per il padre, autorizzando l'operazione che gli ha salvato la vita, mentre Eric era pronto a morire
Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.
Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 28 Agosto 2025
Il confronto tra Li e Poppy si fa acceso. L’accusa di essere una cacciatrice di dote è pesante. Poppy non ci sta e ribatte, mentre Luna assiste preoccupata ai loro litigi. La ragazza cerca di consolare la madre, che le rivela un dettaglio sorprendente: ha avuto una relazione con Bill Spencer vent’anni prima. Finn comunica a Eric, Steffy e R.J. che, se tutto procede bene, le dimissioni dall’ospedale ci saranno già l’indomani. Eric non vede l’ora di tornare alla sua vita e alla sua famiglia. È arrivato il giorno delle dimissioni di Eric dall’ospedale. Donna lo accompagna, mentre Ridge e Brooke che poi verranno raggiunti da Carter, lo stanno aspettando a casa. Ridge ancora si domanda se ha preso la decisione giusta per il padre, autorizzando l’operazione che gli ha salvato la vita, mentre Eric era pronto a morire.
Rena Sofer- Filmografia parziale
Cinema
- Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)
- I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)
- Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)
- Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)
- Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)
- March, regia di James P. Mercurio (2001)
- Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)
- Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)
Televisione
- Destini (Another World) – soap opera (1987)
- Quando si ama (Loving) – soap opera (1988-1991)
- Bayside School – Avventura hawaiana (Saved by the Bell: Hawaiian Style) – Film TV (1992)
- Hostile Advances – Film TV (1996)
- The Stepsister – Film TV (1997)
- Timecop – serie TV (1998)
- Melrose Place – serie TV (1998)
- Seinfeld – serie TV, episodio 8×21 (1997)
- The Chronicle – serie TV (2002)
- Friends – serie TV, episodio 8×21 (2002)
- Carrie, regia di David Carson – Film TV (2002)
- CSI Miami- serie TV, episodio 1×20 (2003)
- Heroes – serie TV (2006)
- The Secret of Hidden Lake – Film TV (2006)
- Dirty Sexy Money – serie TV (2007)
- 24 – serie TV (2007)
- Ghost Whisperer – Presenze (Ghost Whisperer) – serie TV (2008)
- Detective Monk (Monk) – serie TV, episodio 8×02 (2008)
- Due uomini e mezzo (Two and a Half Men) – serie TV (2008-2010)
- Criminal Minds – serie TV (2009)
- Al cuor non si comanda (Always and Forever), regia di Kevin Connor – Film TV (2009)
- Bones – serie TV episodio 5×18 (2010)
- La lacrima del diavolo (The Devil’s Teardrop), regia di Norma Bailey – film TV (2010)
- NCIS – serie TV, 6 episodi (2010)
- Medium – serie TV (2010)
- Royal Pains II ep. 12 – serie TV (2010)
- Another Man’s Wife – Film TV (2011)
- Dr. House – Medical Division (House, M.D.) – serie TV, episodio 8×13 (2012)
- The Glades – serie TV (2012)
- Beauty and the Beast – serie TV (2012)
- C’era una volta (Once Upon a Time) – serie TV (2013)
- Beautiful (The Bold and The Beautiful) – soap opera (2013-2022)
- Chicago P.D. – serie TV (2014)