di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 28 Agosto 2025

Il confronto tra Li e Poppy si fa acceso. L’accusa di essere una cacciatrice di dote è pesante. Poppy non ci sta e ribatte, mentre Luna assiste preoccupata ai loro litigi. La ragazza cerca di consolare la madre, che le rivela un dettaglio sorprendente: ha avuto una relazione con Bill Spencer vent’anni prima. Finn comunica a Eric, Steffy e R.J. che, se tutto procede bene, le dimissioni dall’ospedale ci saranno già l’indomani. Eric non vede l’ora di tornare alla sua vita e alla sua famiglia. È arrivato il giorno delle dimissioni di Eric dall’ospedale. Donna lo accompagna, mentre Ridge e Brooke che poi verranno raggiunti da Carter, lo stanno aspettando a casa. Ridge ancora si domanda se ha preso la decisione giusta per il padre, autorizzando l’operazione che gli ha salvato la vita, mentre Eric era pronto a morire.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione