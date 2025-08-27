27 Agosto 2025 - 15:27
Lancusi di Fisciano, 1ª Festa della Fresella: venerdì 29 agosto 2025, Piazza Regina Margherita
La Parrocchia Santi Martino e Quirico, con il patrocinio del Comune di Fisciano e in collaborazione con il Comitato festa San Giovanni Battista, presenta la prima edizione della Festa della Fresella Lancusana, un evento gastronomico e culturale pensato per valorizzare i sapori autentici della Valle dell’Irno, riscoprire le tradizioni contadine e vivere insieme una serata di convivialità.
Dalle ore 20:30, Piazza Regina Margherita sarà il cuore della festa con:
- Degustazioni di freselle tipiche e varianti locali
- Musica dal vivo e balli popolari
- Giochi e attività per tutte le età
- Stand di prodotti tipici
Un appuntamento che unisce gusto, tradizione e sostegno ai produttori locali.
Ingresso libero
Info su Facebook e Instagram: Festa della Fresella Lancusana