Lancusi di Fisciano, 1ª Festa della Fresella: venerdì 29 agosto 2025, Piazza Regina Margherita

di Redazione ZON

La Parrocchia Santi Martino e Quirico, con il patrocinio del Comune di Fisciano e in collaborazione con il Comitato festa San Giovanni Battista, presenta la prima edizione della Festa della Fresella Lancusana, un evento gastronomico e culturale pensato per valorizzare i sapori autentici della Valle dell’Irno, riscoprire le tradizioni contadine e vivere insieme una serata di convivialità.

Dalle ore 20:30, Piazza Regina Margherita sarà il cuore della festa con:

Degustazioni di freselle tipiche e varianti locali

Musica dal vivo e balli popolari

Giochi e attività per tutte le età

Stand di prodotti tipici

Un appuntamento che unisce gusto, tradizione e sostegno ai produttori locali.

Ingresso libero

Info su Facebook e Instagram: Festa della Fresella Lancusana