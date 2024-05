WhatsApp, arriva la nuova funzione “Recentemente online”

di Rita Milione

Nuova funzione “recentemente online” su Whatsapp: gli utenti, con il nuovo aggiornamento, potranno visualizzare un elenco, la sezione suggerisce alcuni contatti che hanno recentemente utilizzato WhatsApp. L’obiettivo dell’app di messaggistica sembra essere quello di spingere gli utenti a iniziare nuove conversazioni, dovrebbe infatti anche essere presente nella schermata dell’elenco un pulsante per avviare una nuova chat.

Quando sarà disponibile?

Non è chiaro quando entrerà ufficialmente sull’app di messaggistica, molto probabilmente sarà disponibile per più utenti nelle prossime settimane. La nuova funzionalità al momento è accessibile a un gruppo selezionato di beta tester che hanno effettuato l’aggiornamento all’ultima versione di WhatsApp beta per Android tramite Google Play Store.

Quali sono i pro e i contri?

La nuova funzionalità, per alcuni potrebbe essere una risorsa, spesso si ha paura di disturbare qualcuno scrivendo su WhatsApp, non conoscendo magari la sua routine. Eppure basterebbe guardare l’ultimo accesso per regolarsi e capire se è il caso di iniziare o meno una chat.

L’elenco sembra quindi un modo per incentivare gli utenti a scrivere e rimanere in app scegliendo tra i contatti quello che ha la maggior possibilità di risposta in tempi brevi. La lista di contatti recentemente online potrebbe anche essere un’ulteriore erosione della sfera privata. E poi, aver usato da poco Whatsapp, non è per forza un indicatore di disponibilità.