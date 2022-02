Ritorno al Futuro / Back To The Future: la tracklist del nuovo album di Elisa

La abbiamo ascoltata poche settimane fa al Festival di Sanremo e con “O forse sei tu” è arrivata al secondo posto alle spalle di Mahmood & Blanco con “Brividi”, adesso Elisa è pronta per far emozionare i suoi fans con il suo ultimo lavoro: da pochi istanti è uscito “Ritorno Al Futuro / Back To The Future”.

La cantante triestina torna con il suo nuovo album dopo 3 anni dal successo di “Diari Aperti” e dopo una piccola anticipazione con gli ultimi singoli usciti, anch’essi di successo, quali “Seta” e “Quello Che Manca” con Rkomi. In “Ritorno Al Futuro / Back To The Future”, troveremo due album dal totale di 25 nuovi pezzi in cui Elisa racchiude le sue diverse anime: infatti uno è in italiano e l’altro è in inglese. Non mancano le collaborazioni che hanno portato alla luce questo lavoro: ci sono featuring con Jovanotti, Elodie, Giorgia, Roshelle e produzioni di Elisa stessa, Mace e Venerus, DRD, Michelangelo, Don Joe, Shablo, Andrea Rigonat, Stevie Aiello, Sixpm, Marz & Zef. A sorpresa, chi acquisterà il doppio album in digitale, su tutte le piattaforme, potrà godersi 2 canzoni in più: “On Me” e “Shout”.d

Tracklist “Ritorno Al Futuro / Back To The Future”

Ritorno al futuro:

1. A tempo perso, prod. Sixpm

2. Seta, prod. DRD

3. Come sei veramente, prod. Andrea Rigonat – add. Prod. Michelangelo

4. O forse sei tu, Prod. Andrea Rigonat

5. Litoranea, Prod. Elisa & Mace

6. Quello che Manca (con Rkomi), prod. Sixpm

7. Luglio (con Elodie, Giorgia, Roshelle), prod. Elisa & Mace

8. Come te nessuno mai, prod. Andrea Rigonat

9. Non me ne pento, prod. Don Joe

10. Palla al centro (con Jovanotti), prod. DRD

11. Chi lo sa, prod. Andrea Rigonat

12. Quando arriva la notte, prod. Mace & Venerus

Back to the future

1. Show’s Rolling, prod. Elisa, Marz & Zef

2. Let me, prod. Elisa

3. Drink to me, prod. Elisa, Marz & Zef

4. I feel it in the earth, prod. Elisa

5. Ordinary Day, prod. Andrea Rigonat

6. Tears may roll down now, prod. Elisa & Andrea Rigonat

7. Fuckin’ believers, prod. Elisa

8. Hope, prod. Elisa & Stevie Aiello

9. Domino, prod. Elisa & Sixpm

10.Like I want you, prod. Shablo & Elisa

11.My mission, prod. Elisa

12. Fire, prod. Elisa, Marz & Zef

13. Let it go to waste on me, prod. Elisa