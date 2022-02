Italia-Grecia, traghetto in fiamme: tutti salvi

Scoppiato incendio a bordo di un traghetto italiana in servizio tra Grecia e Italia. A bordo dell’imbarcazione, partita dal porto greco di Igoumenitsa e diretta a Brindisi, c’erano 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio. Fortunatamente, non sono state segnalate vittime ma secondo la polizia portuale greca, il capitano della Euroferry Olympia, di proprietà della Grimaldi Lines, avrebbe chiesto ai passeggeri di lasciare la nave. L’Unità di crisi della Grimaldi Lines è riunita per seguire l’evolversi della situazione. Le fiamme, a quanto pare, sono partite da una delle stive della nave, che trasportava prevalentemente Tir e i loro autisti.

L’incidente è avvenuto al largo della costa settentrionale dell’isola greca di Corfù, tra Grecia e Albania: sul posto sono giunte autorità greche hanno inviato tre motovedette e tre rimorchiatori. Oltre alle autorità greche, sul posto è giunta anche una unità della guardia di finanza italiana: la Montesperone che ha accolto a bordo 242 delle 288 persone che erano sulla Euroferry Olympia. Al momento, sono ancora sconosciute le cause dell’incendio. La guardia costiera greca, competente per i soccorsi, si è subito messa in contatto con il Comando generale delle capitanerie di porto a Roma, per coordinare l’intervento

“Tutti i passeggeri sono sani e salvi e sono su barche di salvataggio”, ha detto alla radio privata greca Skai il segretario di Stato per la Marina mercantile, Kostas Katsafados. La guardia costiera greca fa sapere che i passeggeri della nave Euroferry Olympia verranno trasferiti su battelli di soccorso e saranno trasportati nella vicina isola greca di Corfù.