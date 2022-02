Covid-19 in Italia, il bollettino del 17 febbraio 2022

Nel bollettino di oggi, 17 febbraio 2022, sull’andamento del Covid-19 si registrano 57.890 nuovi casi.

Il tasso di positività si attesta al 10,8% (+0,0%) con oltre mezzo milione di tamponi esaminati nei vari laboratori di tutto il Paese. Preoccupa ancora l’alto numero di decessi (320 nella giornata odierna) mentre è in negativo il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei ricoverati nelle strutture ospedaliere: –36 terapie intensive; -565 ricoveri. Incoraggiante il numero delle guarigioni che raggiunge quota 99.640. Oggi sono stati processati 538.131 tamponi. Infine, sono 132.641.381 le dosi di vaccino somministrate in totale.

Covid-19, in una settimana -32% dei casi

Il virus rallenta per la terza settimana di fila. Dal 9 al 15 febbraio, infatti, i nuovi casi di Covid-19 in Italia sono stati circa 440 mila, il 32,3% in meno rispetto alla settimana precedente. Un crollo che però potrebbe essere imputabile alla netta diminuzione del numero di tamponi effettuati dalla popolazione pari al 27,8% in meno rispetto alla settimana iniziale del mess di febbraio.

Ancora alto il numero dei non vaccinati che si attesta intorno ai 5 milioni nonostante la stretta sui lavoratori imposta dal Governo (qui le modalità per ottenere il Green Pass illimitato). La fondazione Gimbe, che ha segnalato anche una diminuzione dei decessi, ha invitato a “ridisegnare le strategie per ridurre l’impatto di nuove ondate dopo l’estate“. In netta discesa anche la pressione sugli ospedali che hanno registrato una diminuzione del 14,9% nei reparti ordinari e del 18,7% nelle terapie intensive.