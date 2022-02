Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 18 Febbraio 2022: Cancro pensieroso

Ariete La cosa che consigliamo ai nati Ariete è di non mettere troppa carne al fioco, perché questo fine settimana è un po’ strano, nervoso. Qui parliamo soprattutto a quelle coppie che hanno già vissuto una crisi dalla fine dell’anno scorso. Usiamo il termine crisi, forse un po’ pesante? Certo non tutti sono così lontani in amore, ma è probabile che in casa da qualche tempo si parli solo di lavoro. Le coppie che stanno insieme da tanto tempo non si detestano ma magari hanno bisogno di ritrovare un po’ di serenità. Sapete che nel fine settimana accade sempre qualcosa che vi fa innervosire!

Toro Alla ricerca della serenità perduta, smarrita agli inizi di questa settimana. Con Luna, Mercurio ma soprattutto Venere e Marte favorevoli si può dire e dare di più. Non escludiamo che alcuni nati sotto il segno del Toro adesso debbano risolvere le questioni riguardanti la casa, rinnovamenti, ristrutturazioni o altro, magari si sta cercando un luogo dove andare o bisogna cambiare tutto come dice Urano nel segno.

Gemelli E’ da ieri che c’è qualcosa che non va, come se nella vostra vita ci fossero delle opposte tendenze. Da una parte vorreste scappare lontano, dall’altra invece sentite la necessità in questo momento di essere presenti nella vita di persone che in qualche modo vi hanno dato fiducia nel passato. Però è anche normale che voi ultimamente siate un po’ giù di corda o magari in giornate con oggi pensierose. Tutti i contratti e gli accordi saranno rinnovati, forse di recente avete fatto qualcosa controvoglia!

Cancro Il segno del Cancro in questo fine settimana dovete stare attenti alle ripercussioni che può avere un atteggiamento troppo silenzioso. Sappiamo benissimo che per voi in amore significa anche vivere una sintonia profonda con gli altri. La persona che vi ama dovrebbe essere in grado di parlare quando è necessario e tacere quando opportuno. Non sempre si può avere ciò che si desidera, e certi vostri atteggiamenti potrebbero non essere compresi. In questo fine settimana sembra che voi siate un po’ pensierosi anche per cambiamenti di lavoro o situazioni che ancora non sono state sbloccate.

Leone Vorremmo che il Leone si impegnasse in questo fine settimana! Se c’è una persona cara meglio! Anche in anti Leone che vogliono vivere nelle relazioni part-time potrebbero divertirsi. Questo Oroscopo impegna sul lavoro, come se in questo momento voi foste addirittura più protagonista, più importante rispetto a qualche mese fa. State per avere o avete già avuto una bella gratifica o promozione? Certo questo Saturno opposto ci dice che non siete contenti di tutto o che dovete pagare un prezzo un po’ altro per fare quello che avete in mente. A volte dietro un grande incarico o una nuova opportunità si nasconde una piccola difficoltà, l’amore invece può stupire tra sabato e domenica.

Vergine Non è vero che il segno della Vergine è poco passionale! Al contrario! Quando sa di avere a che fare con la persona giusta si libera, si lascia andare e allora…via libera ai sentimenti! In questo fine settimana siete forti, giornate in cui Venere e Marte sono assolutamente attivi. Rapporti interessanti con il segno della Vergine, dello Scorpione, del Capricorno ma anche dell’Acquario. Possono nascere delle complicità davvero speciali, novità!

Bilancia Questo fine settimana sarà interessante, domani avremo stelle importanti ma ancora non abbiamo il cielo ristoratore del mese di Marzo. Però si può iniziare a pensare ad un miglioramento della vostra situazione e anche ad una condizione migliore per quanto riguarda il vostro umore, che ultimamente è rimasto scosso da vicende che non vi sareste aspettati. Abbiamo spiegato che ci sono state delle lettere, comunicazioni poco piacevoli, riguardanti anche il lavoro oppure che voi stessi avete desiderato cambiare rotta. Cercate di mediare, rapporti perché il 2022 non consente grandi azioni e soprattutto consiglia sempre moderazione.

Scorpione Dopo un inizio settimana frastornato ora va meglio, bene soprattutto se intendete stare con persone che vi piacciono. Dobbiamo dire che i prossimi tre giorni sono molto influenti proprio per le relazioni, per le amicizie. Lo Scorpione vive le conoscenze in maniera molto profonda; è vero che è difficile entrare nel cuore di una persona Scorpione! Quando questo accade bisogna ricordare che non accetta tradimenti. Anche perché quando si innamora o decide di essere amico di una persona racconta molto di se e non vuole che queste informazioni siano riferite in giro! Per voi la privacy è molto importante! Novità che riguardano i sentimenti, anche una storia finita nel passato può essere protagonista di nuovo.

Sagittario Questa è una giornata un po’ stonata, ma sabato e domenica sono giornate migliori. Evidentemente c’è un po’ di noia oppure a livello personale qualche cosa da capire, da seguire. E se c’è un contratto in scadenza attenzione perché potreste non rinnovarlo. E in generale se ci sono accordi da seguire cercate di essere cauti. Bisogna valutare pro e contro e avere la netta certezza di avere a che fare con delle persone oneste! I sentimenti riprendono quota da domani!

Capricorno Resta sempre un Oroscopo importante ma anche di chiarezza, ovvero dovete capire con chi avete a che fare e se desiderate ancora averci a che fare in futuro! Da qualche giorno state pensando, vi sta venendo il timore di non avere grandi certezze per il vostro futuro. Questa è una giornata importante, una giornata che mette in luce eventuali difficoltà in un rapporto o in una relazione. Raccomandiamo tra sabato e domenica molta prudenza perché anche voi che siete una persona stabile potreste perdere le staffe.

Acquario L’Acquario va verso un fine settimana gradevole, resta incertezza nel fare e nel dire ma vogliamo invece incoraggiare i nati Acquario a vivere l’amore al meglio, anche a rispolverare una relazione in maniera positiva! Per un nativo del segno la trasgressione è sempre piacevole anche se molti Acquario si sono resi conto che forse non è così salutare allontanarsi dalla via maestra. Fine settimana che porta emozioni in più e voglia di fare cose creative.