Green Pass illimitato: ecco come ottenerlo

Il prossimo 7 febbraio entrerà in vigore il nuovo decreto che renderà il Green Pass senza scadenza. Il decreto prevede che chi ha ricevuto due dosi e poi ha avuto il Covid abbia diritto al green pass illimitato. I ministri della salute stanno lavorando per inserire nel provvedimento la misura che riguarda chi ha avuto il Covid e solo in seguito ha ricevuto due dosi di vaccino, in questo caso il green pass avrà una validità di sei mesi.

Chi invece non ha completato il ciclo vaccinale oppure ha deciso di non vaccinarsi dopo aver avuto il Covid avrà il green pass valido sei mesi dalla data del primo tampone positivo, mentre i guariti non vaccinati ottengono il green pass rafforzato, o super green pass, della durata di 6 mesi. Il discorso è diverso invece per gli over 50, per i quali è previsto l’obbligo vaccinale anche per chi ha avuto il Covid.

Il Green Pass illimitato sarà valido anche in Europa ma i singoli stati potrano decidere, per l’ingresso nel loro territorio, regole più restrittive. La Commissione europea ha proposto di estendere il certificato digitale Covid dell’Unione Europea per un altro anno garantendo agli europei la validità dello strumento fino al 30 giugno 2023.