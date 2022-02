Ditonellapiaga: chi è l’“allieva” esplosiva di Donatella Rettore?

Ditonellapiaga: ieri l’abbiamo vista, con un rossetto rosso e grinta da vendere, per la prima volta, a Sanremo. La giovane ventiquattrenne ha cantato “Chimica” insieme a Donatella Rettore.

La loro esibizione è stata decisamente esplosiva. Tra le due donne vi è un’intesa perfetta. Un duetto prorompente ed audace che ha davvero illuminato il palco di Sanremo di un rinnovato stile anni 80.

Ditonellapiaga: vita privata e carriera

Margherita Carducci è nata a Roma nel 1997 e, fin da bambina, ha dimostrato particolari doti in ambito musicale. La giovane artista ha iniziato a coltivare il suo immenso talento cantando i pezzi delle popstar americane, appassionandosi sempre di più al genere jazz e soul.

Nel 2019 l’artista ha pubblicato il suo primo singolo Parli. L’anno seguente ha collaborato con Dischi Belli/BMG Italia, incidendo la cover del brano Per un’ora d’amore dei Matia Bazar.

Nel 2020 ha pubblicato Morphina e Spreco di potenziale e il 24 novembre 2021 ha lanciato Il brano Non ti perdo mai, scritto per lei da Fulminacci.

Il 14 gennaio è uscito “Camouflage”, il suo nuovo album in versione digitale comprendente 12 inediti.

Com’è nato il suo nome d’arte?

Il suo particolarissimo nome d’arte è nato su Instagram, dove cambiava nome ogni mese, divertendosi con le assonanze.

Nel momento in cui ha scelto Ditonellapiaga, un suo amico le ha fatto notare che, secondo lui, era perfetto e così la bella e vivace cantante ha deciso di adottarlo in maniera definitiva.

Ditonellapiaga su Instagram

La musicista vanta circa 27mila follower. Nelle sue informazioni troviamo una citazione molto interessante:

“Penso quel che mi passa per la testa

Scrivo quel che mi passa tra le mani”

Il suo profilo è costellato di foto particolari e di look singolari che mettono in luce il carattere eccentrico ed esplosivo di un’artista dal viso pulito, da bambina e dalla voce intensa, da donna, e che sicuramente non passa inosservata per la sua bravura.