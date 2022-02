Belve, il “veto” di Elettra Lamborghini: l’intervista cancellata

Riparte questa sera su Rai 2 la nuova edizione del programma Belve, condotto da Francesca Fagnani. Per chi non seguisse il talk show, si tratta di una trasmissione che vede protagoniste delle donne (raramente degli uomini occupano la scena) dalla personalità forte, appartenenti al mondo dello spettacolo, della politica o della cronaca.

Il programma è un susseguirsi di interviste vis-à-vis tra queste “belve” e la conduttrice, mentre, a fine puntata, sono trasmessi alcuni brevi fuorionda tra la conduttrice e gli ospiti.

Il caso di Elettra Lamborghini

La seconda edizione di Belve, nelle ultime ore, ha subito un piccolo incidente di percorso a causa di una delle ospiti del programma. Stiamo parlando della woman show Elettra Lamborghini, la quale ha avanzato alcune richieste sulle sue dichiarazioni rilasciate durante il programma. La ricca ereditiera aveva chiesto di acquisire il video della sua intervista per effettuare alcuni tagli, in particolare le domande relative alla sessualità.

Nonostante la forte opposizione alla liberatoria da parte di Francesca Fagnani, la Rai ha deciso di cedere alle richieste della cantante. Ma la conduttrice non è rimasta certo in silenzio, dopo aver appreso la notizia: “Mi fa impazzire quando uno arriva, si siede, firma la liberatoria, conosce il programma e le regole di ingaggio, risponde alle domande, dettaglia e poi ti fa chiamare dall’agente: ‘Questo lo tagli’” è esplosa su TvBlog.

“La regola di ingaggio è: io non ti do le domande prima, neanche se mi ammazzi. Per un principio giornalistico, ma anche perché il programma si basa sulle reazioni autentiche dell’intervistato. Purtroppo gli ospiti li abbiamo abituati ad essere viziati. Se l’intervista va in onda, ci va per come è stata girata, altrimenti non va proprio in onda. Preferisco non andare in onda piuttosto che stare ai diktat di chi prima parla e poi si pente”.

Dunque questa sera Belve inaugurerà la seconda stagione con l’intervista a Pamela Prati. Nessuna reazione sui social da parte della Lamborghini, che si trova a Miami con il marito Afrojack. Al contrario, Francesca Fagnani ha postato su Instagram uno screen della notizia con la canzone: “Musica e il resto scompare”, un chiaro riferimento provocatorio ad Elettra.