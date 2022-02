Andrea Delogu conduce “Tonica”: ecco gli ospiti e le anticipazioni

Stasera, in seconda serata a partire dalle ore 23.45 su Rai2, ci sarà la prima puntata di “Tonica“ un late show musicale che vedrà al timone di questo programma Andrea Delogu che, attraverso il suo sguardo curioso e irriverente, si occuperà della storia dei diversi ospiti che nel corso delle puntate si alterneranno sul suo palco.

Appuntamento imperdibile quello che andrà in onda stasera su Rai2 subito dopo lo show “Stasera tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino. Come anticipato, Andrea Delogu intervisterà alcuni ospiti e, per la prima puntata, ci saranno: Guè. Gaia, Stefano De Martino, Matteo Romano – reduce da uno straordinario Sanremo – e Angelina Mango. Inoltre, in studio ci sarà anche una band pronta a suonare con gli ospiti che si esibiranno live sul palco di “Tonica”.

“Tonica” si inserisce nel progetto di Rai2 di rilanciare lo spazio della seconda serata, come successo già con “Una Pezza di Lundini” lo scorso anno e “Bar Stella“, programma condotto da Stefano De Martino che sarà ospite di questa prima puntata su Rai2.

Andrea Delogu torna sul piccolo schermo dopo che, nel corso di questa stagione televisiva, ha condotto “Ricomincio da Raitre” insieme a Stefano Massini. Il programma ha dato la possibilità a tanti professionisti dello spettacolo dal vivo, fermi a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, di tornare a esibirsi dal vivo, sul palco del Teatro Sistina, in Roma.