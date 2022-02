San Valentino: 85enne muore sulla tomba del marito morto da 40 anni

Una coincidenza che oscilla tra il tragico ed il romantico è avvenuta nella giornata di ieri a Treviglio, in provincia di Bergamo. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, un’anziana di 85 anni è morta ieri sulla tomba di suo marito, a causa di un malore, proprio nel giorno di San Valentino, la festa degli innamorati. La donna, da quarant’anni, si recava tutti i giorni al cimitero, per portare dei fiori al marito defunto, recitare una preghiera e mantenere l’illusione di quel legame che li aveva tenuti insieme, anche se per poco.

E proprio ieri sera, sulla tomba del marito Giacomo, nel giorno della festa degli innamorati, la signora Erminia Dossi, 85 anni, ha avuto un malore ed è morta. La donna era rimasta vedova giovane, con sette figli, ma non aveva mai dimenticato suo marito. Il legame con il marito defunto l’aveva addirittura spinta a cercare una nuova abitazione nei pressi del cimitero di via Abate Crippa, così da poter andare ogni giorno a salutarlo.

E anche ieri ha compiuto la consueta (ed ultima) passeggiata verso la lapide del consorte, proprio il giorno di San Valentino. A trovarla riversa per terra, davanti alla lapide del marito, una donna che stava andando a portare fiori a una parente. Prima un operatore cimiteriale, poi i soccorritori del 118 hanno provato a rianimarla, senza però riuscirci.