Samira Lui: ecco chi è il fidanzato della professoressa dell’Eredità

In occasione di San Valentino, Samira Lui, l’ex concorrente di Miss Italia 2017, ha pubblicato una foto su Instagram con il suo fidanzato Luigi Punzo: pronti a scoprire di più? Per chi non seguisse l’Eredità, vi possiamo dire che Samira Lui è una modella italo-senegalese classe ’98. Dopo aver conquistato il terzo posto a Miss Italia 2017, ha iniziato a lavorare immediatamente come modella fin quando non è stata scelta per affiancare Flavio Insinna a L’Eredità nel ruolo di Professoressa.

Dopo aver contratto il Covid, Samira Lui si è concessa insieme al suo partner una giornata a Roma tra sorrisi, cibo e tanto relax. Sulla sua nuova fiamma sappiamo davvero poco ma, come si evince dal suo profilo social, abbiamo scoperto che è un luxury concierge.

La figura del “concierge” lavora all’interno di un hotel (in questo caso di lusso) e si occupa di diversi incarichi tra cui la sicurezza degli ospiti e dei loro beni all’interno della struttura, promuove l’offerta turistica del luogo, assicura ordine e pulizia e si occupa di tutte le necessità dei clienti cercando di soddisfare tutte le loro richieste e bisogni.

Spesso Luigi Punzo posa anche come modello e con la sua dolce metà ha collaborato ad un servizio fotografico sul mondo del wedding. Non sappiamo se Luigi e Samira si sono conosciuti lì ma, ad oggi, i due sembrano più affiatati che mai.