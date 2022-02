Alessandro Baricco: “Dopo il trapianto è ora di andare avanti”

“Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica cronica. Quando hai una malattia del genere la cosa migliore che puoi fare è sottoporti a un trapianto di cellule staminali del sangue, cosa che farò tra un paio di giorni“, aveva annunciato lo scorso 22 gennaio Alessandro Baricco, autore di “Novecento” e “The Game“.

Dopo il trapianto di cellule staminali, donate dalla sorella Enrica – donna che ai miei occhi era già piuttosto speciale prima di questa avventura, figuriamoci adesso – il 64enne ha lasciato finalmente l’ospedale e sui social ha scritto: “A casa, finalmente. Grande gioia. Devo ringraziare lo staff medico e paramedico dell’Istituto di Candiolo (Torino, ndr): da loro ho solo ricevuto cura, attenzione e gentilezza. È andato proprio tutto liscio, con il trapianto, e so che se questo è successo è anche per l’ondata di affetto e energia che tante persone mi hanno mandato, spesso da lontano. A loro va tutta la mia gratitudine, la più sincera. Ora si tratta di andare avanti a ricostruire, con pazienza e disciplina, sperando di vedere arrivare presto l’ora dei festeggiamenti. Nel caso, intendo farli durare per anni“, ha annunciato lo scrittore in un post sui social in cui ha ringraziato tutto lo staff medico e le persone che in questi mesi gli sono state vicine.