Oroscopo Branko Venerdì 18 Febbraio 2022: Gemelli stanco

Il giorno 20 di Marzo rappresenterà per voi l’inizio della nuova stagione. Voi scaricate lo stress professionale e familiare sul vostro organismo. Il rapporto di coppia sarà nuovamente agitato nella seconda parte della giornata.

Luna in Vergine luminosa per il vostro amore. Riuscirete a convincere la persona amata a seguirvi nel bosco della passione. Nonostante la negatività di Mercurio troverete il modo di guadagnare anche questo venerdì.

Questa Luna ancora in Vergine è un po’ critica. C’è un po’ di stanchezza fisica, di stress mentale. Evitate compiti che richiedono reazioni tempestive.

Il mese dell’Acquario si conclude con Luna in Vergine. Niente di nuovo, solo vecchie questioni ma dovreste affrontarle con decisione.

Sarete aiutati dalla Luna tutto il giorno, bisogna fare certe cose anche in famiglia prima dell’ultimo quarto di Luna. Le collaborazioni entrano in un momento di verifica.

Bilancia

Quello che non avete ancora detto e fatto in amore, potrebbe essere realizzato in questo fine settimana. Avere Venere contro da mese è complicato.