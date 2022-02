Uomini e donne: le anticipazioni della puntata di oggi

Ultimo appuntamento settimanale per il dating show Uomini e Donne, il programma che parla di sentimenti, sia per i giovani, che per gli eterni sognatori del trono over. La trasmissione, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.50, è condotta da Maria De Filippi, che tiene banco anche il sabato sera con la nuova edizione del people show C’è posta per te. Scopriamo insieme cosa accadrà nella giornata di oggi.

Stando alle indiscrezioni protagonista della versione classica sarà il tronista Matteo Ranieri, sempre più diviso tra Federica, la bella napoletana mamma di un bimbo, e Denise: ci sono stati sviluppi. Quest’ultima ha deciso di abbandonare perché convinta che la redazione abbia architettato tutta la sua conversazione con Armando.

Le due corteggiatrici oggi non saranno presenti: Federica, a causa della febbre è dovuta rimanere a casa, mentre Denise, sempre più delusa dal comportamento di Matteo, ha deciso non venire in puntata. Il tronista, intanto, ha deciso di non far scendere nuove corteggiatrici: chi delle due andrà a riprendere?

Ancora spazio per il trono classico di Uomini e Donne, dedicato a Luca. Lo chef e pugile romano sta continuando a conoscere Lilly, la ragazza che l’ha colpito, con un passato difficile alle spalle. Sarà con lei che uscirà dallo studio? Lo scopriremo solo seguendo le puntate del dating show.