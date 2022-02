Amici 2021: Lda: “Non riesco a cantare”

I tormenti di Lda dopo il serale di Amici prendono la scena. Uno sconforto manifestato ad Albe.

“Non riesco a cantare. Sono due puntate che non riesco a cantare” . Un campanello d’allarme che il cantante ha voluto manifestare con tutti i ragazzi della scuola di Amici.. Un blocco, una paura che gli impedisce di arrivare primo.

La sua volontà di primeggiare e di essere sempre il migliore gli hanno portato ad avere una paura del palco. Lo sfogo con Albe continua: “Non ce la faccio. Non riesco a dare mai il massimo nonostante so di poterlo fare. Mi si blocca l’aria.”

Il pubblico lo blocca e Lda non riesce a spiegarsi come gli altri riescano a farcela e lui è ancora ingessato, terrorizzato dalla paura di sbagliare.

“Un errore mio vale venti volte in più di un errore di qualcun altro” continua Lda. Albe cerca di calmare il cantante suggerendogli di liberarsi quanto prima di queste paranoie. “L’essere figlio di” non deve essere una scusante. Lda questo lo sa, questa rabbia che ha in corpo ora deve trasformarsi in qualcos’altro.